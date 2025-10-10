Le PM inspecte les opérations de lutte contre les inondations en banlieue de Hanoï dans la nuit

Dans la nuit du 9 octobre, alors que plusieurs zones des communes de Trung Gia et Da Phuc, en banlieu de Hanoï, étaient gravement inondées en raison de la montée rapide des eaux fluviales, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh s’est rendu sur place pour inspecter et diriger les opérations de secours et de réponse aux crues.

Pham Minh Chinh était accompagné, entre autres, de Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Depuis plus d’une journée, la crue des rivières a provoqué l’inondation de nombreuses zones dans ces communes. Les forces locales, avec l’appui de l’armée, de la police et des équipes d’intervention, ont été mobilisées pour aider les habitants à évacuer vers des lieux sûrs et renforcer les digues. Cependant, dans l’après-midi du 9 octobre, une partie du remblai soutenant la voie ferrée Hanoï–Thai Nguyen, traversant la commune de Trung Gia, a été érodée et emportée par les eaux, provoquant un affaissement des rails et l’interruption du trafic ferroviaire. Des équipes de la Compagnie des chemins de fer du Vietnam se sont rendues sur les lieux pour réparer les dégâts, un retour à la normale prévu dans les prochains jours.

Sur le terrain, le Premier ministre a souligné que ces zones étaient particulièrement vulnérables et a demandé à la ville de Hanoï, en coordination avec les ministères et organismes concernés, de surveiller de près l’évolution des niveaux d’eau et de préparer des scénarios d’urgence, y compris les plus défavorables, afin d’évacuer les habitants en toute sécurité. "La sécurité et la vie des citoyens doivent être la priorité absolue", a-t-il insisté, appelant à éviter toute négligence et à se tenir prêts avec des moyens de transport, des abris et des produits de première nécessité.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également demandé au vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Nguyen Hoang Hiep de se faire informer de la situation hydrologique et a ordonné une gestion flexible du déversement des barrages afin d’éviter tout risque de rupture de digue en aval.

Il a remercié les soldats et les agents mobilisés pour leurs efforts continus «avec le plus haut sens des responsabilités» et a exhorté les forces sur le terrain à travailler avec rigueur, méthode et efficacité pour détecter et traiter immédiatement tout incident, même mineur.

S’adressant aux habitants sinistrés, il a exprimé sa sympathie face aux pertes subies et les a encouragés à faire preuve de solidarité et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités, en donnant la priorité à la protection des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes.

Enfin, il a demandé à la ville de Hanoï et aux ministères concernés d’étudier des solutions durables pour consolider les digues, alors que le niveau des rivières a déjà dépassé le pic historique des crues.

VNA/CVN