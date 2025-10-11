Sciences

Le physicien français Serge Haroche inspire la jeunesse vietnamienne

Le 10 octobre, près de mille étudiants, enseignants et boursiers Vallet se sont réunis dans l’amphithéâtre principal de l’Université des technologies de Hô Chi Minh-Ville (membre de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) pour assister à une rencontre exceptionnelle avec le professeur Serge Haroche, physicien théoricien français et lauréat du Prix Nobel de physique 2012, venu partager son parcours et inspirer la jeune génération.

>> Lauréat du prix Nobel de physique Serge Haroche au forum sur l’innovation

>> Lauréat du prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche au quartier de Quy Nhon Nam

>> Un lauréat du prix Nobel à une conférence internationale de physique quantique à Gia Lai

>> Le Nobel de physique récompense un trio pour la découverte de "l'effet tunnel" dans la mécanique quantique

Sous le thème "From Light to Quantum : The Power of Basic Science" (De la lumière au quantique : la puissance de la science fondamentale), le Professeur Haroche a emmené son auditoire à travers plus d’un demi-siècle de recherche - des oscillations subtiles des photons jusqu’aux frontières mystérieuses du monde quantique. Il a raconté les longues années passées au laboratoire, où la lumière et les ondes électromagnétiques ne sont pas seulement des objets d’étude, mais aussi le langage même de l’univers, permettant à l’humanité de mieux comprendre la nature de l’existence.

Le Professeur a souligné : “La science fondamentale est à l’origine de tout progrès. C’est elle qui ouvre la porte aux technologies de demain : ordinateurs quantiques, capteurs quantiques ou encore systèmes de communication absolument sécurisés. La science n’est pas un simple réservoir de connaissances, elle est un esprit - celui qui ose questionner. Chaque fois que nous doutons de l’évidence, l’humanité avance d’un pas vers la lumière”.

Les découvertes du professeur Haroche et de son collègue David J. Wineland, récompensées par le Prix Nobel de physique en 2012 ont ouvert une nouvelle ère pour la physique quantique, permettant à l’homme de "capturer" et de manipuler pour la première fois les particules de lumière et de matière à l’échelle quantique. À partir de ces principes en apparence abstraits, le monde a construit les fondations des technologies de pointe du XXIᵉ siècle.

Le professeur associé Phạm Trân Vu, vice-recteur de l’Université des technologies de Hô Chi Minh-Ville a partagé : “Accueillir un lauréat du Prix Nobel est un immense honneur. À travers le témoignage du professeur Haroche, nos étudiants découvrent non seulement des savoirs scientifiques de haut niveau, mais aussi l’esprit de dévouement, la persévérance et l’humilité qui caractérisent un véritable homme de science".

Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, a également affirmé : “Il ne peut y avoir de paix sans science. La science est le pont entre les âmes, le langage commun de l’intelligence et de la bienveillance, nourrissant la coopération et la créativité entre les nations.”

Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2030, l’Université des technologies de Hô Chi Minh-Ville a identifié la technologie quantique comme l’un des six piliers scientifiques prioritaires aux côtés de l’intelligence artificielle, du génie biomédical, des énergies renouvelables, des nouveaux matériaux et des technologies environnementales. L’université met en place des groupes de recherche interdisciplinaires, développe la coopération internationale et forme une nouvelle génération de jeunes scientifiques talentueux, capables et passionnés, afin de contribuer à la construction d’un écosystème quantique vietnamien dans un avenir proche.

La rencontre avec le professeur Serge Haroche n’a pas seulement offert aux étudiants vietnamiens un accès à un savoir scientifique de niveau mondial, elle a aussi ravivé leur passion pour la science, nourrissant en eux le désir de recherche et de créativité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN