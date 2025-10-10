Les dirigeants rendent hommage au vénérable Thich Tri Tinh

Dans l’après-midi du 10 octobre, à la pagode Vinh Nghiêm, dans le quartier Xuân Hoa de Hô Chi Minh-Ville, une haute délégation du Parti communiste du Vietnam, de l’État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), conduite par Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN), a rendu hommage au vénérable Thich Tri Tinh, vice-président du Conseil d’expertise de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), décédé le 8 octobre 2025 à l’âge de 94 ans.

>> Décès d'un vice-président du Conseil d’expertise de la Sangha bouddhiste du Vietnam

Photo: VNA/CVN

En signant le registre de condoléances, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a salué la vie exemplaire du vénérable, soulignant qu’il fut un modèle de dévouement tant pour le Dharma que pour la Nation.

Le vénérable Thich Tri Tinh a toujours incarné un profond esprit patriotique, guidant les activités de l’Église bouddhique du Vietnam, favorisant l’unité entre bonzes, nonnes et fidèles, et contribuant activement à l’édification et à la défense de la Patrie.

"La disparition du vénérable représente une perte immense pour l’Église bouddhique du Vietnam, pour les bonzes, nonnes et fidèles au Vietnam comme à l’étranger, ainsi que pour l’ensemble de la société. Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du Comité central du FPV, et en mon nom personnel, j’adresse mes sincères condoléances à l’Église bouddhique du Vietnam, à ses disciples, à sa famille spirituelle et à l’ensemble des fidèles bouddhistes", a écrit la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh.

Né en 1932 dans l’ancienne province de Nam Dinh (aujourd’hui Ninh Binh), il fut une figure éminente du bouddhisme vietnamien. Il a exercé plusieurs hautes fonctions, notamment celles de vice-président du Conseil d’expertise, de chef spirituel de la lignée Trung Hâu, et d’abbé de plusieurs pagodes renommées à Hô Chi Minh-Ville.

Tout au long de sa vie, il a œuvré sans relâche pour l’unité de la communauté bouddhique, moines, moniales et fidèles; et a activement contribué à la mise en œuvre des politiques religieuses et patriotiques du pays. Ses contributions ont été reconnues par l’État, qui lui a décerné l’Ordre de la Grande union nationale ainsi que plusieurs autres distinctions honorifiques.

Le vénérable Thich Tri Tinh est décédé le 8 octobre 2025 au monastère Vinh Nghiêm, à Hô Chi Minh-Ville, après 74 années de vie monastique. Les cérémonies funéraires ont débuté le 8 octobre au monastère Vinh Nghiêm. La cérémonie commémorative aura lieu le 12 octobre, suivie de l’inhumation au stupa du monastère zen Linh Phong, à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN