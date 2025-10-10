Les agences de presse du Vietnam et de la RPDC signent un accord de coopération

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) ont signé un accord de coopération le 10 octobre (heure locale) à Pyongyang, dans le cadre de la visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) d'une délégation vietnamienne de haut rang conduite par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.

Photo . VNA/CVN

Signé par la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et le président de la KCNA, Kim Pyong Ho, cet accord vise à approfondir et à élargir la collaboration bilatérale, en mettant l'accent sur le partage d'informations.

Il officialise également un cadre de coopération global entre la VNA et la KCNA, couvrant les échanges d'informations, de responsables et de journalistes, ainsi qu'une éventuelle coopération multilatérale, le cas échéant.

Photo : VNA/CVN

En matière d'échange d'informations, les deux agences s'offriront mutuellement un accès gratuit à des services d'information en anglais et à des reportages photo légendés sur des sujets d'intérêt commun, en fonction de leurs compétences respectives. Ils peuvent utiliser et diffuser le contenu partagé via leurs sites Web officiels et leurs plateformes de médias sociaux.

VNA/CVN