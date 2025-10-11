Le Vietnam renforce sa position au sein du Conseil des droits de l’homme

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution prononcée lors de la session, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales à Genève, a fermement condamné le recours à la force, la violation du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des États. Il a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade des tensions, à régler les désaccords par des moyens pacifiques et à créer un environnement propice à la négociation d’un accord de cessez-le-feu global.

Vietnam, membre responsable et actif de l'ONU

Au cours de cette session, le Vietnam a joué un rôle de premier plan en initiant et en présentant une déclaration conjointe sur la promotion du droit à la vaccination, qui a reçu un large soutien et a été coparrainée par 51 pays issus de tous les continents.

Cette déclaration souligne que la vaccination constitue une composante essentielle du droit à jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, un pilier des soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle. Elle appelle à renforcer la coopération internationale, le financement durable, le partage des connaissances et des technologies, ainsi qu’à garantir un accès équitable afin que personne ne soit laissé pour compte.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de la session, la délégation vietnamienne a pris une part active aux discussions sur de nombreux sujets tels que la jeunesse et les droits de l’homme, l’impact du changement climatique, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ou encore les droits des personnes âgées... Elle a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à promouvoir et protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens et a souligné la nécessité de renforcer la coopération et la confiance mutuelle à travers l’esprit de dialogue.

La participation proactive et constructive du Vietnam à l’ensemble des activités du Conseil illustre clairement la position constante et la politique cohérente du pays en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

La présence active et responsable du Vietnam à cette session revêt une signification particulière, marquant la dernière session de son mandat 2023-2025. Ce bilan constitue une base solide pour créer un élan favorable à sa campagne de réélection au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028.

VNA/CVN