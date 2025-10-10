Une campagne sur les rails pour la protection des enfants dans le cyberespace

L’Alliance vietnamienne pour la confiance numérique (DTA) a lancé le 10 octobre la campagne « Pas seul », une initiative nationale visant à protéger les enfants et les jeunes des risques en ligne et à bâtir un environnement numérique plus sûr et plus humain.

La campagne est organisée conjointement par le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies (A05) du ministère de la Police, l’Association nationale de cybersécurité et le Comité populaire de Hanoï, avec le soutien de grandes plateformes mondiales telles que TikTok, Meta et Google, ainsi que d’organisations de protection de l’enfance et d’entreprises locales.

Photo : VNA/CVN

Des personnalités du monde de la culture – le rappeur Den, le chanteur MONO et les reines de beauté Bao Ngoc, Tieu Vy et Khanh Vy – sont les ambassadrices de la campagne, rejointes par des artistes tels que Tuan Cry et le chorégraphe Quang Dang. La campagne bénéficie également du soutien d’organisations internationales, de médias et de la communauté au sens large.

Elle vise à sensibiliser le public, à former les jeunes à la sécurité en ligne et à renforcer la confiance numérique, alors que le Vietnam se prépare à accueillir la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, également connue sous le nom de Convention de Hanoï, les 25 et 26 octobre.

Le général de brigade Lê Xuân Minh, chef du département A05, a déclaré qu’avec plus de 77% des enfants et adolescents vietnamiens accédant quotidiennement à Internet, le monde numérique offre des opportunités d’apprentissage, mais les expose également à de graves risques. Les autorités enregistrent des dizaines de milliers de signalements de fraudes en ligne chaque année, tandis que l’année 2025 a été marquée par une augmentation alarmante des escroqueries dites « d’enlèvement en ligne », ciblant les étudiants et les utilisateurs émotionnellement vulnérables.

Au cours du seul premier semestre 2025, des dizaines de jeunes victimes ont été trompées ou exploitées en ligne, entraînant dans de nombreux cas de graves conséquences psychologiques et financières, a déclaré le responsable.

« Chaque petit geste – un rappel, une publication partagée ou une compétence de sécurité transmise – peut devenir un bouclier pour nos enfants dans le cyberespace », a souligné le général de brigade Lê Xuân Minh.

L’initiative vise à toucher directement 12 millions de jeunes de 12 à 24 ans et à s’étendre à 22 millions d’élèves dans tout le pays. Elle mobilisera également des millions d’enseignants et de parents, première ligne de défense pour la sécurité en ligne des enfants.

Des entreprises de technologie et de télécommunications telles que Viettel, VNPT, FPT, VNG et CMC se joignent également à l’effort pour diffuser le message de la campagne auprès des 80 millions d’internautes vietnamiens. Des milliers de leaders d’opinion et d’influenceurs des réseaux sociaux contribueront à promouvoir un comportement en ligne sûr et la culture numérique auprès des jeunes.

La campagne proposera une série d’activités en ligne et hors ligne du 6 octobre au 30 novembre, notamment des ateliers sur la sécurité numérique dans les écoles de 34 provinces et villes. Ces sessions visent à aider les élèves à reconnaître et à réagir aux menaces en ligne, tout en favorisant la collaboration entre parents, enseignants et jeunes.

L’un des points forts de la campagne sera le Festival de la sécurité en ligne, qui comprendra des zones interactives, des expériences VR/AR, des jeux et un gala musical qui reliera les artistes, les étudiants et la communauté pour diffuser le message « Ensemble pour la sécurité en ligne ».

