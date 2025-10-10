Inondations

Hô Chi Minh-Ville : actions solidaires pour soutenir les sinistrés du Nord

Dans l’esprit «Pour tout le pays, avec tout le pays», Hô Chi Minh-Ville déploie en ce mois d’octobre une vaste campagne de solidarité en faveur des provinces du Nord et du Centre-Nord durement frappées par les tempêtes et les inondations. À travers une série d’initiatives concrètes, la métropole du Sud illustre, une fois encore, son profond attachement à la tradition vietnamienne de solidarité nationale.

>> Le gouvernement aux côtés des sinistrés des tempêtes et inondations

>> L’Agence Vietnamienne d’Information au chevet des sinistrés des intempéries

>> Solidarité nationale envers les sinistrés des catastrophes naturelles

Mobilisation pour les régions sinistrées

Dès la survenue de la tempête n°10, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a convoqué une réunion d’urgence pour coordonner les actions de soutien et définir les modalités de collecte, de réception et de distribution des dons.

Les services municipaux, associations et forces armées se sont rapidement mobilisés, en lien avec les autorités locales des zones touchées, afin d’évaluer les besoins et d’organiser une aide rapide, ciblée et efficace.

Lors de cette rencontre, Trương Thi Bích Hanh, membre du Comité permanent du Parti municipal et vice-présidente permanente du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné : “Hô Chi Minh-Ville a toujours su se mobiliser lorsque nos compatriotes sont dans la détresse. Cette solidarité est une part essentielle de notre identité collective.”

À titre d’assistance d’urgence, la ville a proposé d’allouer 10 milliards de dôngs à Hà Tinh, 7 milliards à Nghệ An, 5 milliards à Quang Tri, et 2 milliards à chacune des provinces de Hung Yên, Ninh Bình et Thanh Hóa.

Ces aides initiales seront réévaluées ultérieurement afin d’adapter les soutiens à l’évolution des besoins sur le terrain.

Plus de 48 milliards de dôngs collectés

Le Comité de secours de Hô Chi Minh-Ville a, à ce jour, reçu plus de 48,4 milliards de dôngs de la part d’entreprises, d’organismes publics et de citoyens. Tous les dons seront directement transférés aux provinces les plus touchées pour les aider à surmonter les pertes humaines et matérielles et à relancer la vie quotidienne.

Lors de la cérémonie officielle de réception le 8 octobre, Trương Thị Bích Hạnh, présidente du Comité de secours, a exprimé sa profonde gratitude : “Chaque contribution, petite ou grande, incarne la compassion et le sens des responsabilités de notre communauté. Ces dons sont bien plus qu’un geste matériel : ils symbolisent l’unité du peuple vietnamien face à l’adversité.”

Soucieuse de diversifier les formes de soutien, la ville a également associé culture, sport et charité. Le premier tournoi de Pickleball 2025, organisé conjointement par les Commissions socio-culturelle et économique du Conseil populaire municipal, a permis de récolter 50 millions de dôngs. Plus de 70 dirigeants, cadres et entrepreneurs y ont participé, transformant un événement sportif en un bel élan de solidarité.

Les secteurs de la santé et de l’éducation au rendez-vous

Le Service municipal de la santé a lancé une campagne d’envergure pour offrir 10.000 trousses médicales familiales aux habitants des régions sinistrées. En quelques jours, les hôpitaux publics - Enfant 1, Từ Dũ, Nhân Dân 115, d’oncologie, de médecine traditionnelle, Hóc Môn, entre autres - ont réuni plus de 5.000 trousses, ensuite transférées par le Front de la Patrie aux provinces de Sơn La, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang et Hà Tĩnh.

De simples trousses de premiers soins, mais remplies d’un sens immense : celui de la solidarité et du devoir humanitaire des soignants de la métropole du Sud.

Dans le domaine éducatif, la mobilisation n’a pas été moindre. À l’école primaire Dang Trần Côn (quartier Vĩnh Hội), élèves et enseignants ont participé à une collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés. Le collège Nguyễn Du (quartier Bến Thành) a, quant à lui, réuni plus de 104 millions de dôngs, versés intégralement au Comité de secours de la ville.

Ces initiatives scolaires, au-delà de leur portée financière, cultivent chez les jeunes générations l’esprit de compassion, de responsabilité et de citoyenneté.

Une ville du cœur et de la fraternité

À travers chaque don, chaque action, chaque geste de soutien, Hô Chi Minh-Ville démontre qu’elle n’est pas seulement une capitale économique vibrante, mais aussi une ville du cœur, animée par un humanisme profondément enraciné.

Les habitants de la métropole continuent de faire vivre la maxime vietnamienne «Lá lành đùm lá rách» (la feuille intacte protège la feuille déchirée), symbole de la solidarité nationale.

Ces prochains jours, le Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville enverra une délégation représentant le Parti et la population de la ville pour remettre personnellement les aides financières et matérielles aux provinces les plus touchées.

Texte et photos : Quang Châu/CVN