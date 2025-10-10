Typhon Matmo : 18 morts et d’importants dégâts au Vietnam

Les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont suivi le typhon Matmo ont causé d'importants dégâts dans les localités du Nord du pays, faisant 18 morts et disparus, des centaines de milliers de maisons inondées et des infrastructures gravement endommagées.

Photo : VNA/CVN

Le 10 octobre à 17h30, les premiers bilans des localités touchées estimaient les pertes totales à plus de 5.450 milliards de dôngs (environ 207 millions de dollars). La province de Thai Nguyen a subi les dégâts les plus importants, avec environ 2 400 milliards de dongs, suivie de Cao Bang avec 2.000 milliards de dongs et de Lang Son avec 1.050 milliards de dongs, selon l'Autorité de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les pluies torrentielles ont submergé plus de 230.000 maisons, dont 200.000 à Thai Nguyên. Parmi les autres zones gravement touchées figurent Bac Ninh (11 061 maisons), Cao Bang (7.500), Hanoï (8 186) et Lang Son (3.000). Dans l'après-midi du 10 octobre, près de 66 650 maisons restaient sous les eaux, dont plus de 54.000 à Thai Nguyen.

Dans le secteur agricole, environ 25.261 hectares de rizières et d'autres cultures ont été inondés ou détruits. Les inondations ont également tué ou emporté plus de 13.000 têtes de bétail et plus de 690.000 volailles, affectant gravement les moyens de subsistance des habitants.

Dans la province de Lang Son, le barrage hydroélectrique de Bac Khê 1, dans la commune de Tan Tiên, qui stockait environ 4 millions de mètres cubes d'eau et produisait 2 MW, s'est rompu suite à la montée des eaux. Grâce à des alertes et une intervention rapides, les autorités ont pu évacuer 803 foyers en toute sécurité avant l'incident, évitant ainsi des pertes humaines.

Les digues ont également été durement touchées : 49 incidents ont été recensés à Thai Nguyên, Bac Ninh et Hanoï, soit six de plus que la veille. Bac Ninh à elle seule en a signalé 40. Des mesures d'urgence anti-inondation ont été déployées le long des principales digues, notamment celles de Cha, Hà Châu, Thai Nguyên, ainsi que sur les rives gauche et droite des rivières Câu, Thuong - Duong Duc et Ca Lo, sur près de 20 kilomètres.

Photo : VNA/CVN

Les infrastructures de transport ont subi d'importantes perturbations : 20 points le long des routes nationales ont été érodés ou submergés, provoquant des blocages de la circulation. Thai Nguyên a recensé huit sites de ce type, tandis que Hanoï et Bac Ninh en ont recensé quatre chacun. La ligne ferroviaire Hanoï - Dông Dang a été temporairement suspendue. De nombreuses routes rurales ont également été coupées, entravant les opérations de secours et l'acheminement des fournitures essentielles.

Dans les secteurs de l'électricité et des télécommunications, près de 550.000 clients de Thai Nguyên, Bac Ninh, Cao Bang et Lang Son ont subi des pannes de courant. Le courant a été rétabli pour environ 421.000 clients, tandis qu'environ 128.600 restent privés d'électricité, dont près de 58.000 à Thai Nguyên. Certains réseaux de données et de télécommunications publiques ont également été perturbés : 125 stations de BTS sont hors service à Thai Nguyên, tandis que les services de 13 stations de BTS à Hanoï ont été rétablis.

Les autorités locales continuent d'évaluer les dégâts et de mobiliser des ressources pour soutenir les communautés touchées dans leurs efforts de relèvement et de reconstruction, a indiqué l'autorité.

VNA/CVN