Hô Chi Minh-Ville se distingue aux World Travel Awards 2025

Le 15 octobre, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville a reçu l'excellente nouvelle de sa nomination dans quatre catégories importantes des World Travel Awards (WTA) 2025 pour la région Asie.

Cette distinction constitue non seulement une reconnaissance internationale, mais témoigne également de l'attractivité et du potentiel de développement durable de Hô Chi Minh-Ville, confirmant sa position parmi les destinations phares du continent.

Quatre prix prestigieux décernés par les WTA

Surnommés les "Oscars de l'industrie touristique mondiale", les prix des World Travel Awards de cette année ont récompensé Hô Chi Minh-Ville avec une collection impressionnante de distinctions, témoignant d'une reconnaissance complète dans de nombreux domaines.

Ces prix concernent les catégories suivantes : Meilleure destination de voyage d'affaires d'Asie (Asia's Leading Business Travel Destination) 2025, Meilleure destination de festivals et d'événements d'Asie (Asia's Leading Festival & Event Destination) 2025, Meilleure agence urbaine du tourisme d'Asie (Asia's Leading City Tourist Board) 2025 pour le Service du tourisme d'Hô Chi Minh-Ville, et Meilleure destination de villégiature côtière d'Asie (Asia's Leading Coastal City Break Destination) 2025.

Il convient de noter que c'est la quatrième fois consécutive que Hô Chi Minh-Ville reçoit deux prix pour la "Meilleure destination de voyage d'affaires d'Asie" et la "Meilleure destination de festivals et d'événements d'Asie", depuis 2022. Le prix de "Meilleure destination de villégiature côtière d'Asie", décerné au quartier de Vung Tàu, est une toute nouvelle distinction qui ouvre la voie à une promotion forte de l'image du tourisme maritime et insulaire de Hô Chi Minh-Ville après l'extension de ses frontières administratives.

Une croissance touristique impressionnante

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le succès aux WTA 2025 est un résultat louable des efforts inlassables de l'industrie touristique de la ville. De janvier à septembre 2025, Hô Chi Minh-Ville a enregistré des résultats extrêmement positifs. Plus précisément, elle a accueilli plus de 5,8 millions de visiteurs internationaux, soit 69,2% du plan annuel, et plus de 29 millions de visiteurs nationaux, soit 64,8% du plan annuel. Cette forte croissance du nombre de visiteurs a généré des recettes touristiques totales estimées à plus de 184.600 milliards de dôngs, soit environ 71% de l'objectif annuel.

Pour atteindre ce résultat, Hô Chi Minh-Ville s'est continuellement renouvelée en développant des produits touristiques traditionnels tels que les excursions fluviales, les produits culturels et l'écotourisme. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville affirme progressivement sa position de pôle touristique du MICE (meetings, incentives, conferences et events) grâce au succès du Salon international du tourisme ITE HCMC 2025. Les campagnes de promotion numérique, notamment la collaboration avec Traveloka dans le cadre du programme de relance touristique, contribuent également à promouvoir l'image de la ville.

Objectif d’accueillir 10 millions de visiteurs internationaux

Forte de sa croissance et de la reconnaissance internationale, l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville vise avec confiance des objectifs ambitieux d'ici fin 2025: accueillir 10 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de visiteurs nationaux, et réaliser un chiffre d'affaires de 290.000 milliards de dôngs.

Évoquant le succès des WTA 2025, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que "La reconnaissance et l'honneur de la communauté internationale lors des World Travel Awards 2025 stimuleront l'industrie touristique de la localité, l'incitant à innover et à créer sans cesse, afin de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle touristique de premier plan dans la région Asie-Pacifique. Il s'agit également d'une étape importante dans la stratégie de promotion de la marque d'"une Hô Chi Minh-Ville dynamique", une destination attrayante, conviviale, intégrée et dynamique, qui poursuit résolument le développement du tourisme mondial".

En réalité, le succès aux World Travel Awards s'inscrit dans la continuité des réalisations impressionnantes d'Hô Chi Minh-Ville en 2025. Auparavant, elle avait été distinguée par le prestigieux magazine de voyage Travel + Leisure parmi les 10 meilleures villes d'Asie-Pacifique à visiter.

Selon un rapport du Gensler Research Institute (États-Unis), Hô Chi Minh-Ville est non seulement une destination attrayante, mais aussi un lieu où il fait bon vivre, se classant au deuxième rang mondial en termes de taux de rétention des résidents. Ses efforts promotionnels ont également été récompensés lorsque la campagne "Trouvez votre style, ressentez l'ambiance" (Find Your Style, Feel The Vibes) a remporté les TPO Best Awards 2025 dans la catégorie du "Marketing touristique".

