Hô Chi Minh-Ville

Tourisme et transition énergétique : un virage stratégique pour l’avenir

Lors du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025, un séminaire organisé le 5 septembre consacré à l’énergie propre a souligné l’urgence d’une transition énergétique dans le secteur touristique. Face aux défis climatiques et à la pression des consommateurs, le Vietnam mise sur un tourisme durable, innovant et compétitif à l’échelle mondiale.

>> Conférence sur la tendance de développement des projets énergétiques

>> Ouverture de deux grands salons internationaux du commerce et du tourisme

>> Vers un tourisme durable : transformation numérique et verte à l’appui

L’utilisation des énergies propres est désormais perçue comme une solution décisive pour contribuer de manière significative au développement d’un tourisme durable et responsable.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Thi Thu Hà, rédactrice en chef du magazine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé l’ordre du jour de la 12e Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (TPO), tenue récemment dans la mégapole du Sud sur le thème "Façonner l’avenir du tourisme : vers la transformation numérique et la transformation verte".

À cette occasion, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a souligné : "L’accueil de l’Assemblée générale de la TPO constitue une étape importante, démontrant clairement la responsabilité et l’engagement de Hô Chi Minh-Ville dans la promotion d’un tourisme régional synchrone, créatif et durable".

Ce thème a mis en évidence l’urgence d’une double transformation numérique et écologique dans un contexte mondial marqué par le changement climatique et par la nécessité de personnaliser l’expérience touristique.

Mme Thu Hà a affirmé que : "Le séminaire sur l’énergie propre dans le développement du tourisme s’inscrit dans la continuité des efforts visant à diffuser des expériences de tourisme durable au Vietnam. Il contribue également à concrétiser le thème général de l’ITE HCMC 2025, à savoir +Tourisme durable, expériences vivantes+, objectif que le Comité populaire municipal et l’industrie touristique de la ville souhaitent promouvoir à travers ce Salon international".

De son côté, Nguyên Quy Phuong, chef du Département des relations internationales et de la promotion du tourisme de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que l’ITE HCMC 2025 reflète la vision stratégique du secteur touristique vietnamien, et particulièrement de Hô Chi Minh-Ville, avec son thème "Tourisme durable, expériences vivantes". Il ne s’agit pas seulement de sensibiliser au tourisme responsable, mais aussi de développer de nouveaux produits et services, de répondre à la demande croissante en tourisme vert, d’encourager les entreprises et les localités à innover, de séduire les acheteurs internationaux et de positionner le Vietnam comme une destination attractive à court terme.

Accélérer la transition énergétique : un impératif pour le tourisme

Selon une étude, le secteur touristique mondial est responsable de 8 à 9% des émissions totales de gaz à effet de serre. Toutefois, il pourrait réduire ses émissions de 40% grâce à l’application de mesures durables axées sur la transition énergétique. Les principales sources de consommation proviennent des transports et des infrastructures hôtelières.

L’étude de Wifi Talents révèle que 74% des voyageurs de moins de 30 ans privilégient la durabilité dans leurs choix de voyage. De son côté, Zipdo indique que plus de 80 % des touristes souhaitent se rendre dans des destinations respectueuses de l’environnement, et que 55 à 66 % d’entre eux sont prêts à payer davantage pour des options durables. Le marché mondial de l’écotourisme devrait ainsi atteindre 300 milliards de dollars par an. Cette pression vient donc directement des consommateurs.

Le Vietnam, l’un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique, a pris de forts engagements lors de la COP26. L’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ainsi que le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) signé en 2022, créent une dynamique favorable à l’adoption d’énergies propres dans tous les secteurs, y compris le tourisme.

De fait, de nombreuses entreprises ont déjà commencé à agir: certaines remplacent le réseau électrique traditionnel par l’énergie solaire, tandis que d’autres mettent en place des systèmes intelligents de gestion de l’énergie dans les hôtels, permettant de réduire la consommation de 25%. Les bâtiments écologiques peuvent abaisser les coûts d’exploitation de 20%, et les hôtels certifiés écologiques consomment en moyenne 20 à 30% d’énergie en moins que les établissements classiques.

Des solutions intégrées pour une transition énergétique responsable

Cette dynamique soulève néanmoins des interrogations. La production de panneaux solaires et d’éoliennes, ainsi que le traitement de leurs déchets, ne risque-t-elle pas de générer de nouvelles pressions environnementales et sociales ? L’exploitation des matières premières nécessaires aux énergies renouvelables garantit-elle équité et durabilité ? Le développement durable ne peut se limiter au simple remplacement des sources d’énergie : il doit intégrer l’ensemble du cycle de vie des technologies vertes et leurs impacts globaux. C’est pourquoi des solutions synchrones et intégrées sont indispensables dès à présent pour anticiper les conséquences potentielles.

La conclusion du séminaire a souligné que l’utilisation d’énergies propres, la maîtrise de la consommation énergétique et le respect des normes écologiques constituent une voie incontournable. Ces orientations permettent non seulement de protéger l’environnement, mais aussi de valoriser l’image de marque des destinations, de réduire les coûts d’exploitation et d’attirer les voyageurs contemporains. Toutefois, pour réussir pleinement cette transition, le secteur touristique doit s’appuyer sur une feuille de route intelligente conciliant harmonieusement compétitivité économique, protection environnementale et responsabilité sociale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN