Vietravel Airlines lance un vol charter reliant Hanoï à Huangshan, en Chine

Vietravel Airlines a opéré avec succès son premier vol charter entre Hanoï et Huangshan, en Chine. Ce vol marque une étape importante dans le projet de la compagnie aérienne d'étendre son réseau international aux grands marchés asiatiques.

>> Vietravel Airlines vise à exploiter 20 avions d'ici 2026

>> Vietravel Airlines lance un vol direct reliant Phu Quôc à Taipei de Chine

>> Vietravel lance son premier voyagiste en Inde

Photo : Bnews/CVN

Le vol VU1236, avec plus de 180 passagers à bord, a décollé de l'aéroport international de Nôi Bài à 16h50 le 10 octobre et a atterri à l'aéroport international de Huangshan Tunxi, dans la ville de Huangshan, province chinois d'Anhui, à 20h45 (heure locale).

À bord de ce vol, les passagers ont assisté à une démonstration de préparation du thé et ont goûté le thé Huangshan Maofeng, reflétant ainsi la philosophie de la compagnie aérienne : intégrer la culture locale à l'expérience des passagers, afin que chaque vol soit non seulement un voyage, mais aussi un pont culturel entre les nations. En lançant une série de vols charters entre Hanoï et Huangshan, Vietravel Airlines a franchi une étape stratégique et flexible dans son approche, son évaluation et son exploitation du marché chinois.

La compagnie aérienne a déclaré ouvrir proactivement ses portes à de nombreux pays, visant non seulement à offrir des opportunités touristiques aux passagers, mais aussi à démontrer son dynamisme pour répondre à la demande du marché et à développer de nouvelles lignes aériennes.

Ce vol charter vers Huangshan témoigne de la volonté de Vietravel Airlines de desservir davantage de destinations internationales, notamment en Chine. Vietravel Airlines prévoit d'étendre son réseau à Guangzhou, Shanghai et Shenzhen, trois destinations stratégiques en Chine, dans un contexte de forte reprise du tourisme entre le Vietnam et la Chine.

La compagnie intensifie également ses négociations avec les avionneurs et les compagnies aériennes internationales afin de porter sa flotte à 30-50 appareils et d'étendre son réseau de vols à l'Asie du Sud-Est, à l'Asie du Nord-Est et au Moyen-Orient.

VNA/CVN