Le Vietnam brille aux Readers’ Choice Awards 2025

Le Vietnam s’est distingué dans plusieurs catégories du prestigieux Readers’ Choice Awards, un prix mondialement reconnu dans le domaine du tourisme, décerné par les lecteurs du magazine international Condé Nast Traveller.

Photo : VNA/CVN

Avec un score de 97,27/100, le Vietnam s’est classé au 6ᵉ rang dans la catégorie "The friendliest countries in the world" (Pays les plus accueillants au monde). Avec 94,29/100 points, il s’est hissé à la 9ᵉ place du top 10 des "The best countries in the world" (Meilleurs pays du monde). Dans la catégorie "The best countries for food in the world" (Meilleurs pays du monde en matière de gastronomie), le pays a obtenu 96,67/100 points, se plaçant au 4ᵉ rang parmi 15 pays.

Dans la catégorie "The friendliest countries in the world", le magazine Condé Nast Traveller a salué : Des rizières rayées, des villes anciennes et des baies émeraude envoûtantes - il n’existe aucun autre endroit au monde semblable au Vietnam, et ses habitants sont impatients de tout partager avec les voyageurs.

La communauté est une pierre angulaire visible de la société vietnamienne, qu’il s’agisse de la "culture du trottoir" unique des villes - avec ses vendeurs ambulants, ses groupes de sport matinaux et ses barbiers en plein ai - ou des maisons d’hôtes chaleureuses nichées dans des villages reculés.

Aucun voyage au Vietnam n’est complet sans l’expérience de la légendaire "Ha Giang Loop" (aujourd’hui située dans la province de Tuyên Quang) - un itinéraire de quatre jours à moto serpentant au cœur de profondes vallées montagneuses. Si la plupart des voyageurs s’inscrivent pour admirer les paysages spectaculaires, ce qui reste gravé dans leur mémoire, c’est surtout le lien indissoluble tissé avec leurs conducteurs vietnamiens.

Dans la catégorie "The best countries in the world", le magazine a écrit : Le charme rustique du Vietnam le place année après année en haut de la liste des aventuriers en année de césure. Le pays a accueilli près de 18 millions de touristes en 2024 - une fraction des 35 millions de la Thaïlande. Pourtant, ce chiffre ne cesse d’augmenter à mesure que les voyageurs choisissent de percer les secrets du pays et de découvrir ses villes et ses cultures encore préservées du tourisme de masse.

De nouveaux services proposés notamment par Vietnam Airlines ont permis d’ouvrir davantage le pays ces dernières années, transformant des recoins autrefois réservés aux routards prêts à endurer de longs trajets en train en des destinations désormais accessibles aux amateurs de culture exigeants.

En résumé, ce n’est plus une "destination à surveiller" - c’est une destination à réserver sans attendre.

Dans la catégorie "The best countries for food in the world", Condé Nast Traveller a décrit : Nous avons tous vu les paysages luxuriants des rizières en terrasses du Vietnam, et il n’est donc pas surprenant que les ingrédients ici comptent parmi les plus frais qui soient. Le riz se décline sous toutes les formes - bols fumants, vermicelles délicats, feuilles de riz - mais est toujours accompagné de légumes locaux, de viandes tendres et d’un parfum herbacé envoûtant.

Tout routard pourra témoigner de la qualité exceptionnelle de la cuisine de rue, des marchés flottants comme Cai Rang aux petites échoppes cachées dans les ruelles comme Xom Chiêu, où l’on sert le summum de la gastronomie vietnamienne à des prix dérisoires.

Mais si vous recherchez une expérience plus raffinée, rendez-vous au restaurant Ciel Dining à Hô Chi Minh-Ville, élu parmi les meilleures nouvelles tables de notre Hot List 2025.

VNA/CVN