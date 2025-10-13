Hô Chi Minh-Ville renforce sa position sur la carte du tourisme international

Avec sa position établie sur la carte du tourisme international, grâce à l'accueil de nombreux événements, Hô Chi Minh-Ville disposera d'une base solide pour mettre en œuvre sa stratégie de développement touristique dans la nouvelle période.

Entre 2020 et 2025, le secteur touristique de la ville a innové en améliorant la qualité des produits, les standards de service, et le développement de la marque "ville touristique". Cette dynamique a permis de remporter plusieurs prix internationaux et de devenir l’hôte d’événements mondiaux comme l’Assemblée générale de l'Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (TPO) ou la Conférence des villes partenaires commerciales.

Le tourisme est un pilier économique clé de la ville. Pour affirmer sa marque, Hô Chi Minh-Ville a restructuré son offre en créant de nouveaux circuits touristiques et en modernisant les itinéraires existants. Une série d’événements culturels et sportifs annuels, tels que le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC), le Festival de l’ao dài, le Festival de la rivière, le marathon international…, joue un rôle crucial pour connecter le tourisme local aux marchés internationaux.

En particulier, le Festival de la rivière de 2024 a remporté deux Gold Awards aux International Business Awards (IBA) 2025 au Portugal, dans les catégories "Festival artistique et divertissement" et "Événement culturel", marquant un double succès rare pour un événement vietnamien sur la scène internationale.

La ville a également reçu le TPO Best Awards 2025 pour sa campagne marketing "Find Your Vibes", surpassant de grandes métropoles mondiales et confirmant son image de ville moderne, dynamique et culturellement riche.

Promouvoir l’image du Vietnam à l’international

Hô Chi Minh-Ville a co-organisé en 2025 plusieurs événements internationaux majeurs qui ont réuni des centaines de délégations et acheteurs internationaux, généré plus de 20.050 rendez-vous d’affaires et attiré plus de 46.000 visiteurs, créant une force motrice importante pour l'industrie touristique vietnamienne en général et pour Hô Chi Minh-Ville en particulier dans l'expansion du réseau international, l'augmentation des opportunités commerciales, la promotion de l'image du Vietnam sur la carte du tourisme mondial et la promotion du développement du tourisme vert et durable.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville ne se limite pas à organiser des événements, mais utilise ces plateformes pour présenter de nouveaux produits, services et l'image d'une ville moderne, conviviale et unique aux amis internationaux. En outre, l'industrie touristique de la ville se coordonne avec d'autres localités pour présenter les caractéristiques, les potentiels et les nouveaux produits touristiques de chaque région à la communauté internationale.

Le secteur touristique contribue aussi à faire de Hô Chi Minh-Ville une des meilleures villes au monde pour retenir ses résidents, se classant deuxième devant Singapour ou Sydney, selon l’étude City Pulse 2025 du Gensler Research Institute (USA).

Entrant dans une nouvelle phase de développement, la ville ambitionne de devenir une "mégapole internationale" en Asie du Sud-Est, avec une offre touristique renouvelée (808 ressources touristiques, plus de 7.210 entreprises, 9.540 guides et 4.240 établissements d’hébergement).

Le vice-directeur général de Saigontourist Group, Vo Anh Tài, a appellé à une planification stratégique jusqu’en 2045, intégrant tourisme et urbanisme, pour faire du tourisme un pilier économique durable et créer une chaîne de valeur touristique interrégionale.

