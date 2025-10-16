Les entreprises vietnamiennes promeuvent activement le tourisme du pays à l’ITB Asia 2025

Les entreprises touristiques vietnamiennes promeuvent activement les destinations du pays lors de l’ITB Asia 2025, organisé parallèlement au MICE Show Asia et à Travel Tech Asia, à Singapour du 15 au 17 octobre.

Photo : VNA/CVN

Des représentants du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang accompagnent les entreprises vietnamiennes afin de mettre en valeur le potentiel touristique du pays lors de la 18ᵉ édition du principal salon du tourisme en Asie-Pacifique.

Le pavillon vietnamien, installé au Centre d’expositions Marina Bay Sands, constitue la première activité du programme de promotion touristique Vietnam - Hô Chi Minh-Ville à Singapour cette année. Ce programme vise à promouvoir la marque touristique vietnamienne et les destinations phares du pays auprès des partenaires internationaux.

Le stand du Vietnam, auquel participent plusieurs grandes entreprises et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, a suscité un vif intérêt grâce à la présentation de destinations populaires, de produits touristiques emblématiques, et à des échanges directs avec des partenaires étrangers. Des spectacles de musique traditionnelle et une exposition de peintures d’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) ont également contribué à mettre en valeur la culture vietnamienne.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le programme de promotion comprend aussi des rencontres avec des agences et partenaires touristiques singapouriens, ainsi qu’une coopération avec le comité d’organisation du “Vietnam Pho Festival 2025”, dans le but de mieux faire connaître le tourisme vietnamien à Singapour.

Cette initiative permet aux entreprises vietnamiennes de mieux comprendre les tendances mondiales du voyage et les comportements des consommateurs, en particulier sur les marchés asiatiques, afin d’adapter leurs offres aux goûts internationaux.

De son côté, le pavillon de Da Nang, intitulé « Nouvelle Da Nang – Nouvelles expériences », a attiré l’attention avec la présentation de nouveaux produits et services, ainsi que de destinations patrimoniales telles que la vieille ville de Hoi An, le sanctuaire de My Son et les montagnes de Ngu Hanh Son.

L’exposition met en avant les atouts de la ville en matière de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), ses complexes hôteliers de luxe, ainsi que ses activités de golf, de tourisme vert et insulaire. Ses "trois passeports touristiques" - le circuit gastronomique, le circuit patrimonial et le circuit vert - ainsi que des activités interactives comme le mini-jeu "La Roue de la chance" ont renforcé l’attractivité du stand.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que si le Vietnam participait déjà régulièrement à l’ITB Asia, la présence cette année de plus de 20 entreprises témoigne du fort potentiel du tourisme vietnamien et de sa capacité à répondre aux attentes des visiteurs internationaux. Il a rappelé que le tourisme MICE demeure une tendance majeure à Singapour, appelant les entreprises vietnamiennes à renforcer leurs compétences en organisation d’événements et de voyages d’affaires.

Organisé chaque année par Messe Berlin, l’ITB Asia met en relation les autorités touristiques, destinations, compagnies aériennes, hôtels, voyagistes et entreprises de technologies du voyage. Parallèlement au MICE Show Asia et à Travel Tech Asia, il couvre les principaux segments du secteur : tourisme de loisirs, tourisme d’affaires, MICE et innovation technologique.

L’édition 2025 est la plus vaste jamais organisée, occupant cinq halls d’exposition et accueillant un nombre record de plus de 1.500 acheteurs internationaux.

VNA/CVN