Quan ho de Bac Ninh

Quand la quintessence culturelle devient un produit touristique unique

Seize ans se sont écoulés depuis l’inscription du quan ho (les chants alternés) de Bac Ninh à la liste des patrimoines culturels immatériels représentatifs de l’humanité. Ces chants deviennent une composante importante dans la vie spirituelle des Vietnamiens et un produit touristique attractif.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, la province de Bac Ninh a promulgué plusieurs résolutions, plans, programmes et projets en faveur de la préservation et de la valorisation des valeurs du quan ho. Ce qui a donné des résultats remarquables.

"Notre province a investi dans la construction de pavillons pour les performances de quan ho lors des fêtes, à la reconstruction des maisons communes des chanteurs d’une valeur d’environ 100 milliards de dôngs. Ces maisons sont devenues des destinations touristiques", a souligné Nguyên Van Dap, vice-directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme. Suite à la fusion avec la province de Bac Giang, Bac Ninh comprend désormais environ 260 village de quan ho et plus de 600 clubs, soit plus de 10.000 membres.

Pour présenter davantage les valeurs de ces chants populaires, Bac Ninh a organisé bon nombre d’activités culturelles en mettant l’accent sur les échanges entre les chanteurs et les visiteurs. Les troupes artistiques de la province ont organisé des spectacles dans plusieurs pays comme la France, l’Allemagne, le Japon, la République de Corée et l’Inde... pour promouvoir le quan ho sur la scène internationale.

Des expositions thématiques intitulées "La beauté du patrimoine culturel de Bac Ninh" ou "Les chants populaires quan ho - Quintessence et particularité" sont organisées régulièrement dans les musées, les bibliothèques et au Théâtre du quan ho de Bac Ninh.

Photo : VNA/CVN

En réalité, les touristes venant à Bac Ninh ne se contentent pas de visiter et d'explorer les sites historiques et les paysages pittoresques, mais souhaitent également découvrir l'identité culturelle de la région à travers des circuits touristiques courts. Lors des derniers jours fériés de la Fête nationale (2 septembre), les spectacles de quan ho organisés sur le lac de Nghia Long (quartier de Bac Giang) ont attiré des milliers de visiteurs.

Début septembre 2025, le train touristique "Cinq portes de Hanoï" a été inauguré. Ce train part de la gare de Hanoï et termine son parcours à la gare de Tu Son (Bac Ninh), permettant aux visiteurs de parcourir l’itinéraire culturel Thang Long - Kinh Bac.

Photo : VNA/CVN

Les chants quan ho sont présentés à bord des wagons luxueux de ce train à deux étages. Pendant le trajet vers Bac Ninh, les visiteurs sont invités à visiter le temple Dô, à assister au spectacle de quan ho en barque, à fabriquer des estampes populaires de Dông Hô et à goûter les spécialités locales… Ce nouveau produit a pour vocation d’être un nouveau symbole du tourisme de la capitale.

"Je m’intéresse aux airs anciens de quan ho interprétés par les chanteuses. La prochaine fois, j’amènerai toute la famille à Bac Ninh pour admirer les paysages et écouter le quan ho", a partagé Nguyên Thi Hoa, une touriste de Hô Chi Minh-Ville.

Valorisation du rôle des artisans

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de l’orientation pour le développement culturel, social et humain de la province de Bac Ninh pour la période 2025-2030, il est prévu de promouvoir le développement de l’industrie culturelle en lien avec la stratégie de diplomatie culturelle, afin de valoriser l’image de la province. Par ailleurs, la construction de relations inter-provinciales sera renforcée, avec l’identification de produits phares et la création de la marque provinciale, mettant en avant le quan ho, l’art du chèo, ainsi que les villages d’artisanat traditionnel et les ressources culturelles distinctives des minorités ethniques.

Selon les experts, la fusion entre les deux provinces de Bac Ninh et Bac Giang donnera un nouvel élan à la promotion du quan ho, à condition d’un investissement créatif et d’une combinaison étroite entre patrimoine, communauté et tourisme. La province devra mettre l’accent sur la planification des espaces patrimoniaux dont l’espace des villages d’origine du quan ho. Il est nécessaire de faire de ces chants populaires des points marquants dans les activités extérieures et de développer des tours pratiques comme : apprendre à chanter du quan ho, visiter les espaces d’origine du quan ho… Pour mener à bien ces orientations, les artisans et les clubs sont particulièrement important. Il faut appliquer des politiques prioritaires aux artisans qui transmettront le flambeau aux jeunes générations.

Vân Anh/CVN