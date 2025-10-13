Le Vietnam figure parmi les 15 meilleures destinations gastronomiques au monde

Le Vietnam a obtenu la quatrième place du classement des meilleurs pays du monde pour la gastronomie lors des Readers’ Choice Awards 2025 décernés par le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler .

Petits-déjeuners buffet, cuisine de rue authentique, dîners raffinés sous les étoiles : quoi de plus fondamental pour un pays que sa gastronomie ? Même les vacances les plus merveilleuses sont incomplètes sans un menu savoureux, voire deux, voire douze, et goûter aux spécialités culinaires locales peut en dire long sur le lieu, a-t-il écrit.

Le goût n’est pas la seule chose qui compte. Des ingrédients frais sont cultivés avec amour et les traditions culinaires remontent à des générations. Chaque pays possède une atmosphère culinaire unique, reflet de sa culture, a-t-il noté.

Le classement de cette année a été établi en fonction des expériences et préférences culinaires des voyageurs, tous les pays figurant sur la liste obtenant une note moyenne de 94% ou plus. Le Vietnam a obtenu un score de 96,67%, se plaçant juste derrière la Thaïlande (98,33%), l’Italie (96,92%) et le Japon (96,77%).

Ce résultat impressionnant confirme la réputation grandissante du Vietnam sur la scène culinaire internationale, sa cuisine vibrante continuant de captiver les papilles des voyageurs internationaux.

Le magazine souligne que si les paysages luxuriants des rizières rayées du Vietnam sont familières à beaucoup, elles ne font qu’évoquer la fraîcheur des ingrédients locaux. Le riz se décline sous toutes les formes - bols fumants, vermicelles délicats, rouleaux de papier - mais il est toujours garni de légumes locaux, de viandes tendres et d’un puissant parfum d’herbes.

Décrivant le Vietnam comme un paradis de la street food, Condé Nast Traveler a salué l’incroyable diversité du pays, du marché flottant animé de Cai Rang à Cân Tho aux coins secrets dans les ruelles comme Xom Chiêu à Hô Chi Minh-Ville qui proposent le summum de la cuisine vietnamienne à des prix imbattables.

Ces établissements proposent des plats vietnamiens parmi les meilleurs à des prix incroyablement abordables, ce qui en fait des adresses prisées des habitants comme des routards.

Outre des expériences culinaires réputées, le magazine souligne l’importance croissante de la gastronomie vietnamienne haut de gamme. Le Ciel Dining à Hô Chi Minh-Ville a notamment été nommé parmi les meilleurs nouveaux restaurants de la Hot List 2025 du magazine.

La liste met en lumière un mélange diversifié de traditions culinaires d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud, soulignant le rôle croissant de la gastronomie dans l’expérience de voyage des touristes internationaux. Parmi les pays figurant sur la liste figurent la Turquie, la France, le Maroc, la Colombie, les Maldives, le Pérou, l’Afrique du Sud, la Grèce, le Sri Lanka, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne.

VNA/CVN