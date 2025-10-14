Quang Ninh accueille un millier de touristes chinois haut de gamme en séjour MICE

Près d’un millier de touristes chinois fortunés sont entrés au Vietnam, mardi 14 octobre, par le poste-frontière international de Mong Cai, dans la province septentrionale de Quang Ninh, pour un séjour MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events).

Le groupe est composé de voyageurs de haut niveau venus de plusieurs provinces chinoises. Après avoir participé à une conférence à Dongxing, en Chine, ils ont entamé un séjour de cinq jours et quatre nuits dans des hôtels haut de gamme de Quang Ninh.

Photo : QNP/CVN

Le tourisme MICE connaît un fort essor à Quang Ninh ces derniers temps, grâce aux voyagistes locaux et étrangers qui ont su exploiter cette tendance, contribuant ainsi à stimuler la croissance du secteur touristique provincial.

Do Van Tuan, président du Comité populaire du 1ᵉʳ quartier de Mong Cai, a personnellement accueilli le groupe avec une cérémonie de bienvenue chaleureuse et festive, saluant le choix de Mong Cai et de Quang Ninh comme destination de séjour.

Il a indiqué que les autorités locales et les organismes compétents avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter leur arrivée, tandis que les entreprises locales étaient prêtes à fournir des services haut de gamme afin de garantir la satisfaction des visiteurs.

Le 1ᵉʳ quartier de Mong Cai, cœur de la zone touristique nationale de Trà Cô, considère le tourisme comme un moteur clé de son développement économique. Pour attirer davantage de visiteurs, Do Van Tuan s’est engagé à améliorer la qualité des services, à renforcer la gestion du secteur, à maintenir un environnement touristique propre et sûr, et à mobiliser la coopération entre autorités, entreprises et habitants pour faire du quartier un haut lieu du tourisme à l’est de Quang Ninh.

Cette vague de visiteurs MICE devrait contribuer à dynamiser l’essor touristique de Quang Ninh.

