Dông Van et Phong Nha - Ke Bàng honorés aux World Travel Awards 2025

Lors de la cérémonie de remise des World Travel Awards (WTA) pour la région Asie et Océanie 2025, tenue le 13 octobre à Hong Kong (Chine), le Vietnam s’est distingué en remportant plusieurs distinctions majeures dans différentes catégories consacrées au tourisme naturel et culturel.

Le haut plateau karstique de Dông Van, reconnu géoparc mondial par l’UNESCO, a été sacré "Meilleure destination culturelle régionale en Asie 2025".

De son côté, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng a réalisé un double succès, décrochant les titres de "Meilleure destination naturelle du Vietnam 2025" et de "Meilleur parc national d’Asie 2025".

Premier géoparc vietnamien inscrit au Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO en 2010, Dông Van s’étend sur plus de 2.345 km² dans la province de Tuyên Quang. Il abrite un patrimoine géologique vieux de plus de 500 millions d’années et une grande diversité culturelle rassemblant 17 groupes ethniques.

Le parc national de Phong Nha - Ke Bàng, deux fois reconnu par l'UNESCO (en 2003 pour sa géologie et en 2015 pour sa biodiversité), est réputé comme le "royaume des grottes". Selon Pham Hông Thai, directeur du Comité de gestion du parc, ces nouvelles distinctions renforcent la réputation internationale de Phong Nha - Ke Bàng et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de développement et d’investissement dans le tourisme durable et haut de gamme.

Selon lui, au cours des neuf premiers mois de 2025, le parc a accueilli près de 837.000 visiteurs, dont 148.000 étrangers (soit une hausse de 18% par rapport à la même période de l’année dernière).

Créés en 1993, les World Travel Awards sont considérés comme la distinction la plus prestigieuse de l’industrie mondiale du tourisme, récompensant chaque année l’excellence dans divers domaines.

