La feuille de route vietnamienne pour un tourisme gastronomique interactif et culturel

Pour créer une expérience culinaire inoubliable, il est essentiel de personnaliser des expériences qui intègre la découverte des coutumes locales et la pratique de la préparation des plats. Récemment, le tourisme vietnamien a développé de nombreux produits et activités liés à la gastronomie, mais des solutions plus systématiques restent nécessaires pour optimiser l'efficacité et assurer la percée du secteur touristique.

Photo : CTV/CVN

Élever le niveau des destinations grâce au patrimoine culinaire

Le Plan du système touristique vietnamien pour 2021-2030 (avec une vision jusqu'en 2045) souligne l'importance capitale de la valorisation des cultures régionales comme fondement de l'élaboration de produits touristiques uniques. Ce plan préconise de combiner patrimoine, festivals, paysages, modes de vie et gastronomie, tout en connectant le patrimoine vietnamien avec celui des pays de la région et du monde, et en harmonisant efficacement le tourisme avec les industries culturelles. Il est donc impératif d'exploiter la richesse culturelle des diverses régions pour créer des produits touristiques uniques, différenciés et compétitifs, contribuant à forger une image distinctive du tourisme vietnamien et à renforcer sa position sur la scène touristique internationale.

À Hô Chi Minh-Ville, le docteur Doan Manh Cuong, de l'Université Nguyên Tât Thành, plaide pour une diversification des produits touristiques gastronomiques, privilégiant les expériences interactives. Il suggère des circuits thématiques dédiés à la cuisine de rue, des dégustations aux marchés emblématiques comme Bên Thành ou Tan Dinh, ainsi que des explorations du quartier gastronomique de Nguyên Thuong Hiên. Ces circuits pourraient être enrichis par des balades à vélo, en moto ou à pied, offrant une immersion profonde dans le rythme urbain. Le docteur Doan Manh Cuong propose également l'organisation de cours de cuisine traditionnelle, agrémentés de récits culturels, et de tours explorant la fusion culinaire, notamment les influences chinoises à Cho Lon, indiennes dans la rue Lê Loi, ou françaises dans divers restaurants.

À Tây Ninh, dont la cuisine végétarienne est reconnue comme patrimoine culturel immatériel national, Du Quoc Dao de l'Université Van Hiên estime qu'au-delà de la multitude de plats végétariens uniques, des activités comme la présentation des vertus des épices et ingrédients, les bienfaits pour la santé et l'art de la présentation esthétique, en lien avec la philosophie et les rituels religieux, élèveraient le tourisme culinaire de la localité à un "nouveau niveau".

Nguyên Quôc Y (de la société d'enseignement professionnel Netspace) insiste sur la richesse des spécialités gastronomiques de chaque localité vietnamienne. Selon lui, avec des investissements appropriés en promotion et en développement, elles deviendraient un moteur pour l'industrie de transformation alimentaire et un puissant aimant pour les touristes en quête d'expériences authentiques et de souvenirs gastronomiques. Des circuits pourraient même inclure des visites de fermes ou de champs, sources des ingrédients locaux.

Des ressources humaines à la hauteur des besoins

Les experts s'accordent à dire que le succès du tourisme culinaire repose sur des ressources humaines non seulement compétentes en cuisine, mais aussi dotées de solides compétences en gestion et en organisation d'activités. La qualité d'un produit touristique gastronomique ne dépend pas uniquement du plat et de l'ambiance, mais aussi grandement du niveau des guides. Ces derniers doivent posséder des connaissances culturelles et historiques approfondies, ainsi qu'une maîtrise de la gastronomie locale pour guider au mieux les visiteurs. Chefs et restaurateurs doivent également être formés à l'accueil de la clientèle internationale, garantissant la qualité des services et la sécurité alimentaire selon les normes mondiales.

Photo : CTV/CVN

Le docteur Doan Manh Cuong suggère la mise en œuvre de diverses solutions pour améliorer la qualité des ressources humaines, notamment l'ouverture de formations sur l'histoire et la culture gastronomiques locales pour les guides, l'intégration de compétences en communication interculturelle et de connaissances en sécurité alimentaire. Les chefs devraient bénéficier d'un soutien pour leurs compétences en présentation culinaire, en communication internationale, la préservation des recettes traditionnelles et être encouragés à participer à des concours internationaux.

Doan Thi My Hanh, de l'Université Van Hiên, estime que des guides locaux, connaissant bien la gastronomie, contribueraient davantage à valoriser les produits. Le personnel de service, s'il est formé pour assumer également le rôle de guide, créerait une réelle différence. Les destinations et les établissements culinaires devraient donc former leurs chefs non seulement à l'excellence technique, mais aussi à présenter et à expliquer avec assurance l'originalité des ingrédients, des méthodes de préparation et la signification culturelle des plats.

Dô Lê Phuc Hung Thinh et Sui Nghiêp Phat, de l'Université Hung Vuong analysent que la conception de circuits touristiques basés sur l'histoire culinaire locale enrichit l'expérience tout en promouvant et en préservant le patrimoine culturel gastronomique. Il est donc essentiel que les établissements culinaires disposent d'une équipe capable d'enrichir l'expérience des visiteurs à travers des récits figurant sur les menus, les panneaux d'information ou racontés directement. Les habitants locaux peuvent également devenir une ressource précieuse, partageant les valeurs nutritionnelles, l'histoire, les coutumes et la signification des plats traditionnels.

Afin d'encourager et de célébrer les individus qui contribuent au développement et au rayonnement de la culture culinaire vietnamienne, Nguyên Quôc Ky, président de l'Association de la culture culinaire du Vietnam, a annoncé le lancement d'un programme de récompenses pour la culture gastronomique vietnamienne. Ce programme comprend diverses catégories, honorant notamment les artisans culinaires, les chercheurs et les ambassadeurs de la culture gastronomique qui ont grandement contribué à l'épanouissement et à la promotion des saveurs vietnamiennes auprès des habitants et des touristes. La cérémonie de remise des prix est prévue en novembre à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN