Hô Chi Minh-Ville : un mariage réussi entre agriculture et écotourisme

Entre jardins urbains, vergers tropicaux et mangroves, la métropole du Sud transforme son agriculture en une destination touristique verte.

Au cours de la période 2020-2025, Hô Chi Minh-Ville a identifié l’agriculture combinée au tourisme écologique comme une voie essentielle pour augmenter la valeur des produits agricoles, créer des destinations uniques et protéger l’environnement.

Lors d’une rencontre en novembre 2024 avec les membres de l’Association des paysans, Nguyên Hô Hai, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, a affirmé que la filière agricole poursuivrait sa restructuration vers un modèle écologique et circulaire, favorisant une agriculture à valeurs multiples et des produits certifiés OCOP, en lien étroit avec le tourisme rural.

Pendant cette période, plus de 150 modèles d’agriculture associée au tourisme ont été déployés, des fermes bio de Cu Chi aux vergers tropicaux de Hoc Môn et aux circuits fluviaux de Cân Gio. Ces initiatives ont attiré près de 3,2 millions de visiteurs et généré plus de 2.000 milliards de dôngs de recettes.

Selon Lê Minh Dung, président de l’Association des paysans, de nombreux sites écotouristiques, artisanaux et historiques ont contribué à enrichir l’expérience des visiteurs. Parmi les modèles attractifs figurent les vergers écologiques de Trung An, An Nhon Tây, Binh My (Cu Chi), Nhi Binh (Hoc Môn), ou encore les fermes éducatives comme Pro-Farm, Nông Trang Xanh, Về Quê et Happy Farm.

Photo : CTV/CVN

Ces initiatives ont amélioré les revenus ruraux, diversifié l’offre touristique et renforcé la gestion environnementale. Les zones humides et forêts de mangrove bénéficient désormais d’une meilleure protection grâce aux programmes communautaires et aux nouvelles infrastructures de traitement des eaux.

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, le pays compte actuellement près de 400 sites touristiques, dont 40% relèvent du tourisme rural. À Hô Chi Minh-Ville, sur 68 sites touristiques, seuls 24 sont liés au tourisme rural. Ce chiffre reste encore très modeste au regard du potentiel de développement du tourisme agricole de la ville. Concernant les visites de fermes agricoles, il existe près de 100 fermes qui organisent des visites et séjours écotouristiques pour les visiteurs.

Le développement des modèles de tourisme agricole ne répond pas seulement aux objectifs stratégiques de modernisation du secteur agricole - vers une agriculture verte, moderne, durable et à forte valeur ajoutée -, mais constitue également un produit touristique capable de satisfaire la demande croissante de la société moderne en matière de découverte, d’apprentissage, d’expériences et de jouissance des produits agricoles écologiques.

En 2024, Hô Chi Minh-Ville a connu un essor du tourisme agricole, suscitant l’intérêt des visiteurs nationaux et internationaux. L’un des sites les plus remarquables est le Parc agricole hi-tech de Hô Chi Minh-Ville, qui accueille en moyenne de 30.000 à 40.000 visiteurs par an, comprenant des élèves, des étudiants et des groupes touristiques.

Nouvelles ambitions

Pour la période 2025-2030, la ville vise à doubler le nombre de circuits agro-touristiques, à créer un label "zone agricole verte" et à former 5.000 habitants aux métiers du tourisme rural.

Lors du Forum sur le développement du tourisme agricole et rural, tenu le 22 septembre dans la mégapole du Sud, Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, a souligné la volonté du gouvernement de faire du tourisme agricole une marque nationale, notamment à travers les produits OCOP.

Photo : CTV/CVN

Un centre de formation conjoint entre le ministère et l’Université des Sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville verra le jour pour développer ces produits et compétences. La ville, quant à elle, considère le tourisme comme un secteur économique clé dans sa transition vers une croissance verte.

Le Service du tourisme affirme que le tourisme agricole vert permettra de prolonger la durée des séjours et de promouvoir une consommation durable. Un exemple emblématique est la Suôi Tiên Farm, qui applique des technologies de pointe pour cultiver plus de 30 variétés de fruits rares et propose des circuits de cueillette et dégustation sur place.

Dans la même dynamique, des zones agricoles vertes se développent en périphérie : Cu Chi, Hoc Môn, Nhà Bè, Binh Chanh et Cân Gio. Parmi les produits emblématiques figurent le nectar de nipa de Cân Gio, la poudre de centella de Cu Chi, le café parfumé au haricot vert et au taro de Hoc Môn, et le champignon noir de Nhà Bè - tous conformes aux normes de sécurité alimentaire et environnementale.

Selon Lê Truong Hiền Hoà, vice-directeur du Service du tourisme, la ville poursuivra l’organisation d’événements et foires pour promouvoir les produits OCOP comme atout phare de l’identité touristique, tout en encourageant la production durable et la consommation responsable.

Concernant le tourisme agricole, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a estimé que la ville avait connu un développement initial, notamment à travers les produits OCOP, les zones d’hébergement de type homestay, et les restaurants de campagne.

Le vice-président Vo Van Hoan a affirmé que les dirigeants de la ville s’efforcent toujours de créer des conditions favorables pour que les paysans puissent développer leurs produits, en mettant tout particulièrement l’accent sur la promotion du tourisme agricole dans la ville.

Cependant, le niveau de développement reste limité et n’est pas encore à la hauteur du potentiel de la ville. Les paysans travaillent encore de manière isolée, sans réelle mise en réseau pour renforcer leur capacité de développement.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Van My, expert dans le domaine du tourisme, estime que le tourisme agricole à Hô Chi Minh-Ville possède de nombreux atouts, mais qu’il doit être organisé de manière professionnelle et durable.

La mise en place de chaînes de services touristiques agricoles reliant les coopératives et les paysans est nécessaire pour créer un écosystème touristique plus vaste et attractif.

Le développement durable du secteur doit s’accompagner d’une résolution des défis liés aux infrastructures limitées, au manque de capitaux d’investissement et au déficit de compétences touristiques chez les agriculteurs.

Il est également essentiel de mettre en œuvre des mécanismes et politiques favorables, facilitant l’enregistrement des entreprises, l’accès à des prêts bancaires à faible taux d’intérêt et des avantages fiscaux pour les ménages et entreprises engagés dans ce type de tourisme rural.

Reconnaissance officielle des pôles d’agriculture-tourisme

Ces dernières années, le tourisme agricole à Hô Chi Minh-Ville a connu un développement remarquable, avec la mise en place de nombreux modèles efficaces, devenant ainsi des destinations attrayantes pour les visiteurs. Cette activité contribue de manière significative au développement durable de l’économie agricole et rurale.

Depuis juin 2025, la Zone d’agriculture high-tech de Cu Chi est reconnue comme site de tourisme écologique et de savoir-faire agricole. Elle accueille les visiteurs dans un espace éducatif et technologique interactif.

Le modèle “Nông Trang Xanh” (la Ferme Verte) à An Nhon Tây, qui apparaît comme un joyau de l’agriculture moderne, illustre également cette réussite : parti de 3 ha de serres, il s’est élargi à la culture de champignons, à l’élevage et aux potagers bio. Actuellement, près de 100 exploitations locales offrent des visites et séjours agricoles, un progrès notable par rapport aux années précédentes.

Les visiteurs peuvent s’y immerger dans une atmosphère paisible, entourés de jardins de légumes et de fruits. La ferme s’est inspirée de modèles agricoles réussis de la République de Corée et du Japon pour développer ses activités.

À quelques kilomètres du centre de Hô Chi Minh-Ville, depuis plusieurs années, la ferme Tam Nông, située dans le quartier An Phu Dông, est devenue une destination familière pour les habitants de la ville ainsi que pour les visiteurs des provinces du Sud.

Mme Huynh My, propriétaire de la ferme, explique que, lorsqu’ils viennent à Tam Nông, les visiteurs peuvent vivre une véritable expérience rurale au cœur même de la métropole. La ferme est ombragée par une végétation luxuriante, à l’écart du bruit, et recrée l’ambiance d’un ancien village vietnamien avec des maisons en chaume et des murs en terre.

En outre, les visiteurs ont la possibilité de découvrir et de manipuler les outils agricoles traditionnels que les ancêtres utilisaient autrefois pour la production du riz.

De surcroît, les programmes tels que “Une journée en tant que paysan”, menés par la coopérative Tuân Ngoc, permettent aux touristes de participer à la culture et à la récolte, favorisant une meilleure compréhension de l’agriculture durable.

En 2025, le Comité populaire a adopté un plan de sept missions prioritaires : chaque district périphérique devra créer au moins un produit de tourisme agricole, dont 50% certifiés OCOP et 100% numérisés. Le plan Agriculture -Environnement 2025 promeut également la transition numérique, la mécanisation et la production verte.

Photo : CTV/CVN

Un potentiel élargi après la fusion avec Bình Duong et Bà Ria - Vung Tàu

Avec l’intégration de Bình Dương et Bà Rịa - Vũng Tàu, Hô Chi Minh-Ville devient une métropole agro-écologique unique, mêlant vergers tropicaux, serres high-tech et littoral marin. Ce nouvel espace ouvre la voie à des circuits “ferme et mer” ou “forêt et rivière”.

La nouvelle entité administrative compte 113 quartiers, 54 communes et 1 zone spéciale, sur 6.772,65 km² et plus de 14 millions d’habitants, devenant la plus grande mégapole du Vietnam.

Selon le Service du tourisme, les ressources locales permettent de concevoir des produits intégrant espaces écologiques, rivières et mer, et des programmes valorisant la culture maritime et le patrimoine.

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme, estime qu’il s’agit d’une opportunité en or pour passer d’un développement fragmenté à un modèle intégré et durable. Hô Chi Minh-Ville se définit désormais comme un écosystème touristique créatif, où le tourisme vert et agricole devient un pilier de son identité et de son avenir.

Par ailleurs, selon le Dr Duong Duc Minh, vice-directeur de l’Institut de recherche sur le développement économique et le tourisme, le potentiel du tourisme agricole et rural à Hô Chi Minh-Ville existe déjà. Ce qu’il faut désormais, c’est établir des connexions entre ces éléments afin d’en faire une chaîne d’expériences cohérente, capable de susciter des émotions et d’attirer les visiteurs, notamment ceux en quête d’expériences culturelles authentiques.

Pour développer efficacement le tourisme agricole, contribuant ainsi à la réalisation simultanée de deux objectifs majeurs - faire du tourisme un secteur économique clé et atteindre les objectifs nationaux de construction de zones rurales durables.

Huynh Thi Kim Xuyên, vice-présidente de l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la ville doit planifier le tourisme agricole et rural en s’appuyant sur ses ressources agricoles et rurales, ses paysages naturels, ainsi que sur ses valeurs culturelles immatérielles telles que les fêtes traditionnelles, les arts populaires et les métiers artisanaux.

Elle recommande également de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de promotion et de soutien au développement des produits de tourisme rural, fondés sur les avantages de la production agricole et les caractéristiques culturelles et écologiques propres à chaque localité.

Écotourisme associé à la transformation numérique

Dans le cadre du développement du tourisme rural associé à la transition numérique, la ville s’est fixé d’ici 2030 pour objectif que 100% des sites touristiques ruraux reconnus soient numérisés et connectés à la plateforme de promotion et de marketing touristique numérique ; que 100% des sites ruraux soient présentés et promus, et que 50% d’entre eux intègrent les transactions électroniques dans leurs activités touristiques.

La ville prévoit également de constituer une base de données sur les produits et les destinations touristiques rurales, et de mettre régulièrement à jour la carte des produits OCOP en lien avec le tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville prévoit de renforcer les partenariats public-privé (PPP) et public-privé-communautaires (PPCP) pour le développement du tourisme rural, d’établir un mécanisme de gestion, de suivi et de développement du tourisme rural avec la participation des communautés locales, et de mettre en place des mécanismes de soutien pour les modèles de tourisme rural suivant les principes d’écologie, d’économie verte, d’économie circulaire, en lien avec la préservation de la nature, le tourisme artisanal et le tourisme à faibles émissions.

La ville continuera également à appliquer efficacement les politiques et mécanismes liés au développement du tourisme rural, en priorisant les projets liés à ce type de tourisme.

L’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville encourage et incite quant à elle ses membres à investir dans le développement de produits touristiques tels que le tourisme communautaire et le tourisme agricole, associés à la préservation des villages artisanaux et au renforcement des chaînes de valeur du tourisme rural.

Elle collabore en permanence avec le Service municipal du tourisme pour organiser des programmes d’inspection et de mise en relation entre les entreprises touristiques et les destinations rurales ou communautaires, ainsi que pour concevoir des programmes touristiques et promouvoir les produits et sites ruraux situés sur le territoire de la ville.

Truong Giang/CVN