ITE-HCMC : focus sur la connexion des chaînes d’approvisionnement internationales

Le forum sur l’export, l’une des activités inscrites dans le cadre du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025 (ITE HCMC 2025), du 4 au 6 septembre, s’est focalisé sur les mesures et démarches de la connexion des chaînes d’approvisionnement internationales, favorisant les entreprises vietnamiennes dans l’intégration internationale en termes de production et d’exportation de produits et services touristiques.

L’événement, organisé le 4 septembre par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec celui du Commerce et de l’Industrie et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a fait le point sur la force motrice créant une dynamique et un potentiel exceptionnels pour les secteurs du tourisme, du commerce, de l’investissement et de l’exportation dans le contexte de l’intégration internationale, contribuant au repositionnement de la marque touristique et commerciale du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Lors du forum, Nguyên Van Hùng, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré que parallèlement à la croissance du tourisme mondial, le tourisme vietnamien continuerait de prospérer en 2025. Au cours des six premiers mois de l'année, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a augmenté de plus de 20%, tandis que les visiteurs nationaux ont maintenu leur dynamique de reprise. On prévoit qu'en 2025, le secteur touristique vietnamien accueillera environ 25 millions de visiteurs internationaux et plus de 110 millions de visiteurs nationaux, et que le chiffre d'affaires total du tourisme atteindra environ 1,2 million de milliards de dôngs. La contribution directe du tourisme au PIB devrait atteindre 9 à 10%, confirmant ainsi le rôle important du tourisme comme moteur de croissance dans un contexte de fluctuations économiques.

Selon lui, l’ITE HCMC est vraiment un évènement spécial, la position de la mégapole du Sud après la fusion peut être considérée comme une nouvelle « super ville », jouant le rôle de premier plan d'un centre économique, culturel et touristique à long terme dans la région.

Nouvelles opportunités de coopération

Selon le comité d’organisation, l’événement a organisé plus de 12.600 rencontres d’affaires (B2B), créant de nouvelles opportunités de coopération avec des acheteurs nationaux comme internationaux, provenant des marchés traditionnels et des marchés émergents, notamment ceux du Moyen-Orient, d’Amérique latine, de l’Union européenne et d’Asie centrale. Les entreprises et agences de voyage ont l’opportunité d’exporter leurs produits sur la chaîne d’approvisionnement internationale, de l’agro-alimentaire à l’industrie auxiliaire, en passant par les équipements électroniques, contribuant ainsi à diversifier des marchandises exportées et à renforcer la compétitivité des produits nationaux.

Le forum sur l’exportation 2025 devrait devenir une passerelle stratégique pour les entreprises vietnamiennes, en promouvant les coopérations commerciales, en développant les marchés et en contribuant à la vision de développement durable, en un point où le tourisme, le commerce et les chaînes d’approvisionnement internationales convergent et se propagent.

S’exprimant lors du forum, Phan Thi Thang, vice-ministre du Commerce et de l’Industrie a estimé que l’objectif de croissance des importations et exportations sur les 7 premiers mois de 2025 avait atteint près de 515 milliards de dollars, en hausse de 16,3% par rapport à la même période de l’année dernière et le tourisme représentant environ 8% du PIB national en 2024, avec plus de 18 millions de visiteurs. Elle estime qu’en 2025, ce nombre devrait passer à 25 millions de visiteurs.

“La série d’événements de l’ITE HCMC 2025, forum sur l’exportation et l’exposition internationale des matières premières 2025 résulte des efforts complets et des stratégies importantes que le Parti et le gouvernement ont adoptés concernant la promotion du développement de l’économie privée, en termes d’innovation, de créativité, d’intégration internationale et d’amélioration de la compétitivité nationale”, a-t-elle déclaré.

Selon Mme Thang, l’ITE HCMC 2025 n'est pas seulement un lieu de présentation de la beauté de la culture, du patrimoine et des produits touristiques attrayants du Vietnam, mais également un tremplin pour que le tourisme devienne un moteur du commerce et de l'investissement. Des millions de visiteurs internationaux ramènent non seulement des souvenirs du pays et du peuple vietnamiens, mais deviennent également des "ambassadeurs commerciaux" des produits vietnamiens, contribuant ainsi à l'expansion des exportations.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a quant à lui, affirmé que l'organisation simultanée de trois événements est un symbole d'harmonie dans la stratégie et la vision de développement du pays. L’événement témoigne également de l'engagement de la ville à toujours accompagner et créer l'environnement le plus favorable possible pour que les entreprises nationales et internationales puissent se développer ensemble, diffuser de bonnes valeurs et bâtir un écosystème économique, touristique et commercial vert, durable et créatif.

Texte et photos : Truong Giang/CVN