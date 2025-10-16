Hô Chi Minh-Ville, destination phare du tourisme asiatique

Hô Chi Minh-Ville continue d’affirmer son image de métropole dynamique et attrayante de la région en remportant quatre distinctions majeures lors des World Travel Awards (WTA) 2025, dont les résultats ont été annoncés le 13 octobre.

Photo : VNA/CVN

La ville a été honorée en tant que meilleure destination de tourisme d’affaires en Asie et meilleure destination de festivals et d’événements en Asie pour la quatrième année consécutive. Le Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a été désigné meilleure autorité touristique locale en Asie pour la troisième année consécutive, tandis que Vung Tàu, destination côtière associée à la ville, a reçu le titre de meilleure destination urbaine pour les courts séjours balnéaires en Asie.

Ces récompenses prestigieuses confirment l’attractivité croissante de Hô Chi Minh-Ville auprès des visiteurs internationaux et témoignent des efforts constants d’innovation déployés par son secteur touristique ces dernières années.

Innovation et consolidation de la marque “Ville touristique”

Au cours de la période 2020-2025, le tourisme de Hô Chi Minh-Ville s’est résolument tourné vers l’innovation, en misant sur la qualité des produits, les normes de service et la construction d’une marque touristique forte. La ville est ainsi devenue un lieu d’accueil de nombreux événements internationaux d’envergure, tels que l’Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme des villes mondiales (TPO) ou la Table ronde des villes partenaires économiques, renforçant sa visibilité sur la carte du tourisme mondial.

Définie comme secteur économique de pointe, l’industrie touristique constitue un pilier majeur du développement de la mégapole du Sud. Pour affirmer la marque “Ville touristique”, les autorités locales ont procédé à une restructuration profonde des produits, lancé de nouveaux circuits et renouvelé les itinéraires existants, afin d’offrir aux visiteurs des expériences toujours plus variées et de qualité.

Des festivals emblématiques marquant l’identité de la ville

Une série d’événements culturels et touristiques distinctifs a contribué à renforcer la notoriété de la ville, parmi lesquels le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC), la Fête de l’ao dài, le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville ou encore le Marathon international de la ville.

En particulier, le Festival fluvial 2024 a marqué un tournant en remportant deux médailles d’or aux International Business Awards (IBA) 2025, organisés au Portugal dans le cadre du prestigieux système Stevie Awards des États-Unis. Le festival a été distingué dans la catégorie “Art, divertissement et événement public”, tandis que son spectacle d’ouverture intitulé “Le train légendaire” a été primé dans la catégorie “Événement culturel”.

Ces distinctions internationales font du Festival fluvial l’un des rares événements vietnamiens à recevoir une double reconnaissance mondiale, illustrant le rayonnement croissant du tourisme de Hô Chi Minh-Ville sur la scène internationale.

Une métropole dynamique tournée vers l’intégration internationale

En 2025, Hô Chi Minh-Ville a également reçu le TPO Best Awards du marketing touristique pour sa campagne créative “Find Your Vibes – Tìm đúng chất, chạm đúng cảm”, qui a surpassé plusieurs grandes métropoles mondiales. Cette réussite met en lumière la créativité, la coopération et la vision stratégique de la ville dans la promotion de son image d’un centre urbain moderne et authentique.

Parallèlement, la ville a su capitaliser sur son rôle d’hôte de quatre événements internationaux majeurs – l’Assemblée générale de la TPO 2025, l’ITE HCMC 2025, le Vietnam International Sourcing 2025 et le Forum des exportations de Hô Chi Minh-Ville 2025 – pour créer une “Semaine internationale de l’économie et du tourisme”. Cette initiative témoigne de l’engagement de la ville à développer un tourisme durable et intégré à l’économie mondiale.

Une ville attractive et inspirante

Selon le rapport City Pulse 2025 du cabinet américain Gensler Research Institute, Hô Chi Minh-Ville figure désormais au deuxième rang mondial des villes offrant la meilleure qualité de vie pour retenir leurs habitants, devançant des métropoles telles que Singapour, Sydney ou Berlin.

Ce classement illustre la capacité de la ville à conjuguer vitalité économique, hospitalité et qualité de vie, faisant d’elle non seulement une destination touristique, mais aussi un lieu de vie attractif et inspirant.

Vers une nouvelle étape de développement

Forte de ces succès, Hô Chi Minh-Ville s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de développement (2025–2030), visant à attirer davantage d’investissements, à diversifier ses produits touristiques de haute qualité, et à valoriser son identité culturelle.

La ville entend également renforcer le tourisme combiné avec les foires, congrès et expositions internationales, confirmant son ambition de devenir l’un des pôles touristiques et économiques les plus dynamiques et durables d’Asie.

VNA/CVN