Tourisme au Vietnam : expériences vertes et voyages durables

Bienvenue au Vietnam, ce pays luxuriant en forme de S bordant la Mer Orientale. Des chaînes de montagnes enveloppées de brume aux longues plages de sable blanc, des villes modernes et dynamiques aux paisibles villages anciens, chaque recoin de ce pays offre aux voyageurs des émotions inoubliables.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme vert est en plein essor au Vietnam, permettant aux visiteurs de se rapprocher de la nature et des communautés locales de manière durable. Imaginez-vous vous réveiller dans un éco-lodge niché au cœur de la forêt, écoutant le chant matinal des oiseaux et respirant un air pur et vivifiant.

Dans le parc national de Cuc Phuong, vous pourrez parcourir les sentiers à vélo sous la canopée d’une forêt primaire, observer une faune et une flore rares, et même participer à des programmes de réintroduction d’animaux sauvages.

Dans la réserve de biosphère de Cân Gio, une excursion en kayak à travers les mangroves luxuriantes allie détente et découverte, tout en sensibilisant à la fragilité de cet écosystème unique.

Le tourisme communautaire connaît lui aussi un développement remarquable : les visiteurs peuvent séjourner chez l’habitant dans le Nord-Ouest du Vietnam, partager les repas quotidiens des familles locales et découvrir leur mode de vie traditionnel - des échanges authentiques qui renforcent le respect et la compréhension mutuelle.

Chaque voyage vert vous permet non seulement d’admirer la beauté immaculée de la nature vietnamienne, mais aussi de contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable des communautés locales.

VNA/CVN