Quatre mesures pour atteindre l'objectif record de 25 millions de visiteurs cette année

Face à un temps limité pour atteindre l'objectif "extrêmement ardu" de 25 millions d'arrivées internationales d'ici la fin 2025, le secteur touristique vietnamien doit accélérer ses efforts, a déclaré le 10 octobre à la presse Pham Van Thuy, chef adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, détaillant les solutions prioritaires pour le quatrième trimestre.

Selon lui, le secteur doit mettre en œuvre un plan de croissance ciblé pour l'attraction de visiteurs internationaux, en se concentrant sur quatre solutions fondamentales.

Premièrement, il s’agit de développer des produits touristiques spécifiques. Pour les nouveaux marchés, il convient de concevoir des offres adaptées et distinctives. En parallèle, des campagnes de communication et de promotion ciblées doivent être intensifiées, en mobilisant les ressources du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l'Autorité nationale du tourisme, mais aussi avec le concours des médias et des journalistes dans un écosystème médiatique désormais multimodal.

Deuxièmement, l’administration touristique a la responsabilité de renforcer sa coopération entre les entreprises pour proposer des produits intégrés. Ces offres doivent couvrir l’ensemble de l’expérience client : accueil, transport, hébergement, restauration et achats. Ce modèle "fermé" vise à maximiser les dépenses touristiques sur le territoire national.

Troisièmement, des campagnes de promotion touristique doivent être mises en œuvre à la fois sur le marché intérieur et à l’étranger. Enfin, le quatrième axe repose sur les politiques publiques.

En neuf premiers mois, plus de 15,4 millions d'arrivées étrangères

Les politiques actuelles en matière de visas pour le Vietnam représentent une opportunité en or pour le développement du tourisme. Le secteur doit pleinement exploiter cette période favorable afin de faciliter l'accès des entreprises internationales aux orientations et politiques du Vietnam, contribuant ainsi à une augmentation significative du nombre de touristes internationaux.

Pham Van Thuy a précisé que la politique de visa vietnamienne évolue vers plus de souplesse, visant à attirer les touristes tout en assurant la défense et la sécurité. Il a donc insisté sur la nécessité d’un mécanisme de coopération étroite entre le ministère de la Défense, le ministère de la Police et l'Autorité nationale du tourisme pour planifier l'allongement progressif de la durée de séjour et l'élargissement des pays bénéficiant de l'exemption de visa afin de maximiser l'attractivité du Vietnam.

Selon les statistiques, le Vietnam a accueilli 1,52 million de visiteurs internationaux en septembre 2025. Le cumul sur les neuf premiers mois de 2025 s'élève à plus de 15,4 millions d'arrivées, soit une augmentation de 21,5% par rapport à la même période en 2024. Pour atteindre l'objectif de 25 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année, environ 9,6 millions d'arrivées devront être enregistrées au quatrième trimestre, soit une moyenne mensuelle de 3,2 millions.

