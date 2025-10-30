Hanoï vise à réduire sa consommation énergétique de 8 à 10%

La ville de Hanoï ambitionne de réduire sa consommation énergétique totale de 8 à 10% et de ramener les pertes d’énergie à moins de 4% et de réduire de 15% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités énergétiques, par rapport au scénario de référence entre 2026 et 2030, selon le Service municipal de l’industrie et du commerce.

Photo : VNA/CVN

Afin de garantir et de stabiliser la sécurité énergétique nationale et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, Hanoï s’engage à obtenir des résultats plus concrets entre 2026 et 2030, en mettant en œuvre le programme national pour l’utilisation économique et efficace de l’énergie.

Chaque année, Hanoï s’engage à réduire sa consommation totale d’électricité d’au moins 2,2% par secteur, notamment l’industrie, le commerce et les services, la construction, la gestion et la consommation, ainsi que l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture.

Elle vise également à ce que 100% des entreprises des parcs et pôles industriels, des installations industrielles rurales et des villages artisanaux traditionnels aient accès à des solutions d’économie d’énergie et adoptent une utilisation efficace de l’énergie.

D’ici 2030, Hanoï prévoit de réduire sa consommation de carburant dans les transports de 5% par rapport à la demande projetée. Environ 330 installations et chantiers seront récompensés pour leurs solutions écologiques et écoénergétiques.

Chaque année, au moins deux à trois chantiers recevront une certification nationale pour leurs performances énergétiques et écologiques. De plus, la ville prévoit de dispenser une formation et un perfectionnement à environ 5.000 techniciens et gestionnaires de l’énergie travaillant dans des installations industrielles et de construction, et de former et de certifier 250 à 300 gestionnaires de l’énergie.

Afin d’atteindre ces objectifs, le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï a indiqué poursuivre l’examen, la mise en place et l’amélioration des mécanismes et politiques en matière d’économies d’énergie, ainsi que la fourniture d’un soutien technique et financier à la production, la fabrication, la rénovation et la maintenance des véhicules, équipements, machines, chaînes de production, travaux de construction, éclairage public, transports et aux solutions d’économie d’énergie dans les logements.

En parallèle, la ville renforcera la recherche scientifique et le développement technologique en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’énergie et intensifiera la coopération internationale dans ce domaine.

Hanoï continuera également de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation du public tout en renforçant l’inspection, le contrôle, l’orientation et l’évaluation des résultats de l’application de la réglementation relative à la consommation d’énergie.

VNA/CVN