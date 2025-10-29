Vietnam et Laos renforcent leur coopération judiciaire

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Lê Minh Tri, et son homologue lao, Viengthong Siphandon, ont convenu de renforcer la coopération entre les tribunaux des deux pays, tous niveaux confondus, lors de leurs entretiens tenus à Hanoï le 28 octobre.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Lê Minh Tri a déclaré que la visite de travail de Viengthong Siphandon contribuerait à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, tout en ouvrant des perspectives de coopération judiciaire plus concrètes, plus efficaces et plus approfondies.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de la coopération récente entre les systèmes judiciaires vietnamien et lao, et fait le point sur leurs réformes judiciaires respectives. Elles ont également évoqué le renouvellement de l'accord de coopération entre les deux Cours suprêmes (signé initialement en 2008) et le renforcement de la collaboration entre les tribunaux locaux suite à la réorganisation administrative du Vietnam.

Elles se sont accordées sur le renforcement des liens entre les tribunaux de tous niveaux, la promotion de plateformes en ligne pour le partage de documents et d'expertise, et le traitement conjoint des affaires impliquant des facteurs transfrontaliers.

À cette occasion, le représentant vietnamien a offert dix ordinateurs portables à la Cour populaire suprême du Laos, réaffirmant ainsi la volonté de son homologue vietnamienne d'apporter son soutien via le partage d'expériences en matière de réforme judiciaire, la formation du personnel, l'application des technologies de l'information et la transformation numérique.

VNA/CVN