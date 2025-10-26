Hô Chi Minh-Ville établit un écosystème énergétique vert et durable

Hô Chi Minh-Ville est l’une des localités pionnières dans le déploiement et l’application des énergies renouvelables et propres, dans le but de parvenir à un développement durable.

Il ne s’agit pas seulement d’une étape importante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de créer un "attrait" pour attirer des investissements de haute qualité et respectueux de l’environnement.

La course vers une économie à faible émission de carbone et l’optimisation des coûts de production ne sont plus un simple choix, mais sont devenues une tendance inévitable. Dans ce contexte, le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) s’est fixé pour objectif de devenir un modèle exemplaire de "parc technologique vert" afin de pouvoir être reproduit dans d’autres zones industrielles du pays.

Le Pr. associé-Dr. Lê Quôc Cuong, vice-directeur du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), a déclaré : "Dans un contexte mondial qui se transforme fortement vers une économie verte et une double transition, le Vietnam a pris des engagements ambitieux lors de la COP26, visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050".

En particulier, sous la direction du Parti et du gouvernement, quatre résolutions clés, appelées "le quatuor stratégique", sont devenues la boussole de toutes les actions. Il s’agit de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale; de la Résolution n°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation ; de la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement du secteur privé comme moteur important de l’économie ; et de la Résolution n°66-NQ/TW sur l’innovation dans la construction et l’application de la loi à l’ère moderne.

Selon les experts, le monde entier est témoin d’une révolution énergétique profonde et globale, et le Vietnam se trouve également face à des opportunités et des défis historiques.

La course vers une économie à faible émission de carbone, motivée par les engagements internationaux sur le changement climatique, la sécurité énergétique et l’optimisation des coûts de production, n’est plus un choix, mais une tendance incontournable.

Les énergies renouvelables, et en particulier l’hydrogène vert, représentent une source d’énergie propre à fort potentiel pour remplacer les combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone dans les industries lourdes, les transports et le secteur énergétique.

Après plus d’un an de mise en œuvre de la décision n°165/QĐ-TTg du 7 février 2024 du Premier ministre approuvant la stratégie de développement de l’énergie hydrogène au Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2050, le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier suscitent un grand intérêt auprès des investisseurs nationaux et internationaux pour étudier, proposer et déployer des projets liés à l’hydrogène.

Pour concrétiser cette stratégie, Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif que d’ici 2030, la part des énergies renouvelables (solaire, déchets, éolienne) atteigne environ 15% de la capacité totale du système.

Cette stratégie garantit non seulement la sécurité énergétique de la ville, mais constitue également une étape clé pour honorer l’engagement national d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Avec un esprit de proactivité, de détermination, d’innovation et de coopération, le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec des entreprises pionnières, continuera de servir de modèle national en matière d’intégration des hautes technologies, de transformation numérique et de développement vert, contribuant efficacement à la mise en œuvre des percées stratégiques définies par le Vietnam.

Sur la base de l’orientation générale de la ville, le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045, avec un plan de transition basé sur six piliers : infrastructures numériques ; infrastructures vertes ; énergies renouvelables (solaire, hydrogène vert) ; économie circulaire ; innovation ouverte ; et coopération régionale.

Il s’agit d’un objectif révolutionnaire, illustrant le rôle pionnier du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville dans la promotion de la transition verte dans le secteur industriel de haute technologie. Cela montre que le parc ne se contente pas de répondre à cette dynamique, mais aspire à devenir une zone exemplaire, un "laboratoire vivant" pour des solutions énergétiques durables.

Atteindre cet objectif permettra de positionner le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville comme un centre international de science et d’innovation avec une empreinte verte bien marquée. Dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement mondiales se "verdissent", répondre aux normes en matière d’énergie propre sera un facteur clé pour consolider la position du parc comme destination privilégiée pour les investissements FDI de haute qualité, en particulier dans les secteurs des microcircuits, des semi-conducteurs et des biotechnologies.

Les experts prévoient que la demande vietnamienne en hydrogène vert sera d’environ 436.000 tonnes par an d’ici 2030 et atteindra environ 40,7 millions de tonnes par an d’ici 2050. Les sources d’énergie renouvelables et nouvelles (hydrogène vert, ammoniac vert) constitueront des piliers de la stratégie nationale de développement durable, contribuant à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

Hô Chi Minh-Ville s’active à promouvoir le développement des énergies renouvelables comme partie intégrante de sa stratégie de transition verte, visant la neutralité carbone en 2050.

La localité a adopté la décision n°5260/QĐ-UBND approuvant le plan de mise en œuvre du "Projet de déclaration politique pour établir un partenariat de transition énergétique équitable" (JETP) jusqu’en 2050.

Ainsi, la ville vise à stimuler le développement de l’industrie des énergies renouvelables (fabrication d’équipements pour énergies renouvelables, dispositifs de stockage d’électricité, récupération, absorption, stockage et utilisation du CO₂) ; production d’hydrogène vert, d’ammoniac vert… dans l’objectif du développement durable.

Le Dr. Nguyên Hai An, directeur du Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville, estime que le changement climatique accélère la tendance mondiale vers les énergies propres, et que Hô Chi Minh-Ville possède un grand potentiel pour l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits, d’environ 6.300 MW.

Dans le contexte actuel, l’application des énergies renouvelables constitue une voie stratégique, économique et durable. Le Centre de biotechnologie dispose d’une équipe de scientifiques capable de transformer les déchets agricoles (coques de noix de cajou, paille, résidus organiques) en produits biologiques, contribuant à réduire la pollution, produire de l’énergie et développer l’économie circulaire.

