La Foire d'automne 2025 : un pont entre tradition et modernité culturelle

Dans le cadre de la première Foire d'automne 2025, l'espace d'exposition des 12 industries culturelles a toujours attiré un grand nombre de visiteurs dès les premiers jours d'ouverture. De nombreux programmes artistiques, échanges et expériences ont suscité l'intérêt et l'enthousiasme du public.

Photo : VNA/CVN

Situé au cœur du Centre national des expositions à Dông Anh (Hanoï), cet espace bénéficie d'un emplacement privilégié, d'une scène centrale spacieuse et d'une zone d'échanges ouverte, propice aux rencontres entre artistes, artisans et visiteurs.

L'un des lieux les plus visités est la zone "Quintessence de l'automne de Hanoï", où une trentaine d’artisans présentent leurs métiers traditionnels : bois, poterie, rotin, bambou, broderie et sculpture… Une vitrine vivante du savoir-faire et de la créativité des Hanoïens.

Le Théâtre national des arts traditionnels du Vietnam attire aussi la foule. Son stand expose des instruments de musique traditionnels, des costumes de scène et, surtout, un espace dédié au déguisement.

Luu Phong Lan, représentante du Centre d'art du Théâtre national de musique et de danse folkloriques du Vietnam, remarque : "À la Foire d'automne, outre le stand présentant des artefacts, des instruments de musique et des costumes traditionnels de groupes ethniques associés aux arts traditionnels, le théâtre présente de nombreux programmes artistiques spéciaux, tous mis en scène selon des valeurs fondamentales, originales comme dans cet espace culturel d'origine, berceau de l'art".

Les artistes rassemblent également et intègrent de nombreuses techniques scéniques adaptées aux tendances modernes, créant ainsi des espaces d'échange et d'interaction permettant au public de mieux appréhender, ressentir et faire aimer davantage les arts populaires traditionnels.

"Nous sommes ravis de l'accueil et de la réaction du public face aux programmes et spectacles culturels et artistiques populaires des minorités ethniques des montagnes du Nord, notamment des jeunes et des enfants. Cela témoigne de l'attrait de l'art traditionnel dans la vie culturelle et artistique actuelle et future. J'espère que d'autres programmes comme celui-ci se multiplieront, offrant un espace de diffusion important à la culture et à l'art traditionnels au sein de la communauté, et ainsi, renforceront l'amour de la population pour l'art traditionnel", ajoute-t-elle.

Photo : CTV/CVN

Dans l’espace dédié aux beaux-arts, la Galerie d'art Binh Minh connaît également un vif succès. Son représentant Truong Van Thuân confie : "Nous sommes ravis de l’intérêt des visiteurs pour les œuvres de grands peintres comme Nguyên Gia Tri ou Hô Huu Thu, célèbres au Vietnam et à l’étranger". Selon lui, plusieurs partenaires ont manifesté leur envie de collaborer pour développer le marché de l’art dans tout le pays. C'est également l'occasion de promouvoir et de sensibiliser le public à la culture et à l'art haut de gamme.

"La promotion et la sensibilisation à la culture, ainsi que sa popularisation, sont essentielles. Une meilleure sensibilisation à la culture ouvrira la voie au développement de l'industrie culturelle dans tous les domaines, y compris les beaux-arts", souligne-t-il.

Photo : CTV/CVN

L'espace des éditions, la projection gratuite du film Pluie Rouge ou encore l'espace dédié à la mode, y compris les stands d'ao dai et de vêtements de sport, réunissent un large public. De plus, la zone des jeux en ligne et les espaces culturels numériques séduisent un grand nombre de jeunes.

Pour Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette foire revêt une importance particulière : c’est la première fois qu’un événement d’une telle ampleur, soutenu par le gouvernement, réunit l’ensemble des industries culturelles vietnamiennes. Cet espace permet de faire découvrir la richesse de la culture nationale à un large public, tout en favorisant les échanges commerciaux et la coopération internationale.

Vers un développement durable des industries culturelles

Selon l'Office national des statistiques, les industries culturelles vietnamiennes contribuent à hauteur de 4,4% au PIB du pays. L'objectif est d'atteindre 7% du PIB d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045. C'est un objectif ambitieux, mais les perspectives sont nombreuses. Cette foire est l'occasion de promouvoir le développement des industries culturelles vietnamiennes, la créativité, les bonnes idées et, surtout, l'investissement sur le marché des industries culturelles vietnamiennes.

À la Foire d'Automne 2025, l’espace d'exposition des secteurs industriels culturels s'étend sur plus de 10.000 m², rassemblant des produits issus du cinéma, des arts du spectacle, de l'édition, de la mode, des beaux-arts, du tourisme, des jeux vidéo, de la publicité et de la radiodiffusion.

Tous ces produits uniques incarnent la quintessence de la culture vietnamienne, présentés sous forme de biens matériels et de services culturels. C'est la première fois que les industries culturelles vietnamiennes se réunissent pleinement et simultanément lors d'un événement national de promotion commerciale, contribuant ainsi à enrichir l'ampleur et la profondeur de la Foire d’automne 2025.

Nguyên Tùng/CVN