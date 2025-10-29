Malaisie

Visite consulaire de l'ambassade du Vietnam auprès de pêcheurs détenus

L'ambassade du Vietnam en Malaisie a récemment effectué une visite consulaire auprès de 11 pêcheurs vietnamiens détenus pour pêche illégale dans l'État de Sabah. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour protéger les citoyens vietnamiens à l'étranger et lever l'avertissement du Conseil de l'Europe concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon le premier secrétaire de l'ambassade, Nguyen Tran Trung, ce déplacement a été réalisé en coordination avec les autorités fédérales malaisiennes et l'État de Sabah, et avec leur soutien. Les 11 pêcheurs, à bord de deux bateaux de pêche non immatriculés, ont été arrêtés par les autorités maritimes malaisiennes le 15 septembre et sont actuellement détenus à Kota Kinabalu.

Des représentants de l'ambassade ont rencontré des responsables de l'administration pénitentiaire de Sabah, du bureau de l'Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) à Sabah et de la direction du centre de détention de Kota Kinabalu afin d'obtenir des informations détaillées sur l'affaire, les conditions de détention et l'enquête en cours.

Selon l'ambassade, l'état de santé des pêcheurs est stable. L'ambassade a demandé au centre de détention de leur fournir de la nourriture et des produits de première nécessité, afin de leur garantir des conditions de vie minimales.

Les pêcheurs ont déclaré à l'ambassade que deux intermédiaires les avaient emmenés en Malaisie pour pratiquer la pêche illégale.

L'ambassade a réaffirmé la politique constante de l'État vietnamien visant à développer un secteur de la pêche durable et responsable, ainsi que sa détermination à lutter fermement contre toute pratique de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Elle a également exhorté les autorités malaisiennes à garantir un traitement humain aux pêcheurs et à respecter leurs droits et intérêts légitimes, conformément au droit et aux normes internationaux.

Immédiatement après l'incident, l'ambassade a collaboré étroitement avec les autorités malaisiennes pour mettre en œuvre des mesures de protection des citoyens.

