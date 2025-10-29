Inondations à Huê : le vice-Premier ministre Trân Hông Hà en mission de terrain

Le 28 octobre au soir, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a travaillé avec les dirigeants de Huê sur les mesures de réponse aux fortes inondations exceptionnelles qui frappent actuellement cette ville du Centre.

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

Lors de la réunion, le président du Comité populaire municipal, Phan Thiên Dinh, a indiqué que les fortes pluies prolongées ont provoqué une montée importante du niveau de l’eau des rivières Huong et Bo, entraînant des inondations étendues dans 32 communes et quartiers, avec des zones submergées de 1 à 2 mètres.

Plus de 44.500 habitations sont inondées, de nombreuses routes sont coupées et la circulation est presque paralysée. Selon les premières statistiques, la ville déplore un mort, une personne disparue et plus de 201.000 foyers privés d’électricité.

La ville a évacué plus de 4.500 habitants vers des zones sûres.

Le Comité populaire de Huê a demandé au gouvernement une aide d’urgence comprenant 2 tonnes de biscuits secs, 10 tonnes de CloraminB, 20 tonnes de Benkocid pour la désinfection et la prévention épidémique après les inondations, ainsi que des semences de légumes et de maïs, et des équipements de sauvetage.

Il a également proposé une aide financière de 500 milliards de dôngs pour rétablir les infrastructures essentielles et 1.000 milliards de dôngs pour réparer les ouvrages de transport et d’irrigation à long terme.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué la réactivité de Huê face à cette situation et a souligné la nécessité d’assurer la communication, d’évacuer rapidement les habitants des zones à risque et de garantir la sécurité alimentaire, l’eau potable, les médicaments et les moyens logistiques pour les zones les plus touchées.

En fin de journée, lors de sa visite aux habitants du quartier de Phu Xuân, le vice-Premier ministre a salué la solidarité et la vigilance des autorités et des habitants face au intempéries, tout en demandant aux autorités locales et aux forces compétentes de poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité de l’électricité, de l’eau et de l’environnement sanitaire, rétablir rapidement les infrastructures essentielles et soutenir les foyers les plus touchés afin que personne ne manque de nourriture ni de vêtements chauds.

VNA/CVN