Foire d’Automne 2025

Plus de 211 millions de dôngs collectés en faveur des sinistrés des inondations

Selon le comité d’organisation de la 1 re Foire d’Automne, le montant total des dons collectés en faveur des populations sinistrées par les inondations s’élevait, à 22h00 le 28 octobre 2025, à 211.436.938 dôngs.

Photo : BTC/CVN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Comité directeur de la Foire d’Automne 2025. Elle a été lancée le 20 octobre par le Comité d’organisation de la Foire, en coordination avec la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Outre le compte bancaire officiel de la Commission centrale de mobilisation pour les secours - Comité central du Front de la patrie du Vietnam (numéro 26102025 auprès de la VietinBank), des urnes de dons ont été installées à tous les points d’entrée du centre d’exposition, facilitant ainsi les contributions directes en espèces ou en nature de la part des visiteurs, des entreprises et du grand public.

Selon un représentant du Comité d’organisation, la Foire d’Automne 2025 n’est pas seulement un événement de promotion du commerce et de l’investissement, mais aussi un symbole d’engagement communautaire et de cohésion sociale.

La première Foire d’Automne se tient actuellement au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, à Hanoï, et se poursuit jusqu’au 4 novembre prochain.

VNA/CVN