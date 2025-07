Essence E10 : vers une énergie plus propre au Vietnam

Conformément au règlement technique QCVN 01:2022/BKHCN, le carburant E10 est un mélange composé de 90 à 91% d’essence fossile et de 9 à 10% d’éthanol d’origine biologique. Ce carburant présente de nombreux avantages, tant sur le plan environnemental que mécanique.

Des études nationales et internationales ont démontré que l’éthanol, riche en oxygène, améliore la combustion du carburant, ce qui permet de réduire jusqu’à 20% les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d’hydrocarbures (HC) par rapport à l’essence traditionnelle. L’usage du E10 contribue ainsi à limiter la pollution atmosphérique et l’effet de serre, deux facteurs majeurs du changement climatique.

Par ailleurs, l’éthanol possède un indice d’octane élevé (supérieur à 100), ce qui améliore les performances du moteur. Le mélange E10 assure une combustion plus homogène, stable et complète, réduisant les risques d’auto-allumage, nuisibles pour le moteur. Des recherches menées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) et des projets scientifiques vietnamiens ont confirmé la compatibilité du E10 avec la majorité des moteurs à essence en circulation, y compris les modèles plus anciens.

Aujourd’hui, plus de 60 pays dans le monde utilisent largement le E10. Plusieurs nations et territoires comme les États-Unis, l’Union européenne, la Chine ou encore les Philippines ont déjà adopté des réglementations imposant l’usage de carburants biologiques, en substitution partielle ou totale de l’essence fossile.

Au Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce élabore un projet de feuille de route pour généraliser l’usage du E10 à l’échelle nationale à partir du 1er janvier 2026. Lors d’une conférence de bilan semestriel sur l’approvisionnement en carburants, le ministère a souligné l’importance d’accroître l’usage des carburants biologiques, notamment le E10, afin d’aligner le secteur énergétique sur les engagements climatiques du pays.

De son côté, Petrolimex considère le développement du E10 comme une composante essentielle de sa stratégie de transition énergétique verte à l’horizon 2035. Le groupe ambitionne de devenir le premier fournisseur vietnamien de produits énergétiques propres, de haute qualité et respectueux de l’environnement, s’appuyant sur les technologies 4.0 et la numérisation.

Dans ce cadre, Petrolimex modernise ses infrastructures de distribution, élargit son réseau de mélange d’éthanol et renforce ses partenariats avec les producteurs nationaux et étrangers pour sécuriser l’approvisionnement. Le groupe explore également de nouvelles sources d’énergie, notamment l’hydrogène et d’autres carburants renouvelables, en collaboration avec la Banque asiatique de développement (BAD), en vue d’élaborer une feuille de route de transition énergétique conforme aux engagements pris lors de la COP26.

Toutefois, la mise en œuvre du E10 nécessite une préparation technique rigoureuse, incluant des cuves spécialisées pour l’éthanol et une coordination étroite avec les raffineries. Petrolimex a proposé au ministère de l’Industrie et du Commerce de publier rapidement des directives sur le calendrier de mise en œuvre, tout en actualisant certains standards techniques pour les aligner avec les pratiques internationales.

Selon le président de l’Association vietnamienne des carburants, Bùi Ngoc Bao, un déploiement efficace du E10 à l’échelle nationale exige un délai de préparation minimum de six mois. Il a également appelé à la révision rapide de la Décision n°53/2012/QĐ-TTg afin d’adapter le cadre réglementaire à l’évolution du marché et aux exigences de qualité.

Pour accompagner cette transition, le ministère de l’Industrie et du Commerce travaille à l’élaboration d’un ensemble de mesures complémentaires : soutien au prix de l’éthanol local pour stabiliser l’offre, révision des normes techniques, renforcement de la communication publique et incitation à l’extension du réseau de distribution de carburants biologiques, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et insulaires.

Ces actions intégrées devraient permettre d’assurer le succès de la stratégie nationale de développement des carburants alternatifs, au service d’une économie verte et durable.

VNA/CVN