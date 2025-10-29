Le PM ordonne des mesures d'urgence face aux inondations dans le Centre

Face à la gravité des pluies et inondations au Centre ces derniers jours, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, le matin du 29 octobre, une conférence d’urgence sous format hybride afin de coordonner une réponse rapide et efficace visant à minimiser les dégâts.

Selon le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, cette crue d’une ampleur exceptionnelle a submergé 32 des 40 communes et quartiers de Huê, touchant 35.000 foyers, ainsi que plus de 75.000 foyers à Da Nang. Plus de 7.000 foyers, représentant plus de 21.000 personnes, ont été évacués des zones dangereuses. Cependant, la situation actuelle reste compliquée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié cet épisode pluvieux d’exceptionnel pour le Centre, avec des précipitations record jamais enregistrées auparavant dans plusieurs localités. Le gouvernement a rapidement mis en œuvre des mesures préventives et réactives pour faire face à la situation.

Félicitant l’ensemble des forces mobilisées, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de poursuivre l’application stricte des directives relatives à la gestion des conséquences des intempéries dans le Centre. Il a ordonné aux ministères, aux organismes et aux autorités locales de compiler d’urgence les statistiques, de synthétiser et de mettre à jour les informations préliminaires sur les dégâts, puis d’en faire immédiatement rapport au Bureau politique, au Secrétariat et aux autorités compétentes.

Le Premier ministre a enjoint les Comités du Parti et les autorités locales à organiser des visites de soutien aux populations, en particulier aux familles endeuillées ou ayant des disparus, et à mettre en œuvre sans délai les politiques d’aide aux victimes. Il a réaffirmé l’impératif d’évacuer toutes les populations des zones dangereuses et d’assurer l’approvisionnement en vivres, en produits de première nécessité, en eau potable, en médicaments et en désinfectants.

Il a également demandé aux localités d’évaluer leurs besoins et, si nécessaire, de solliciter des aides, annonçant l’allocation immédiate de deux tonnes de rations de combat à la ville de Huê.

Le ministère de la Défense, la Région militaire 5 et la Police ont été chargés de mobiliser leurs moyens humains et matériels pour les opérations de prévention et de réponse aux catastrophes. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que le ministère de la Santé, renforceront leur présence dans la région afin d’assurer l’approvisionnement en produits essentiels et en désinfectants.

Le Premier ministre a également exigé l’élaboration de plans de réhabilitation et de reprise des activités dès le retrait des eaux, en se concentrant sur les centres administratifs, les établissements scolaires et les infrastructures de santé.

Enfin, il a demandé aux agences compétentes de travailler avec les banques et les établissements de crédit pour mettre en œuvre rapidement des politiques de soutien fiscal, de crédit et d’assurance, afin d’aider les habitants et les entreprises sinistrés à reprendre leurs activités.

