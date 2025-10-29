Inondations au Centre : des dégâts massifs signalés

Selon la Direction de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que des correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur le terrain, les pluies torrentielles et les crues ont causé de lourds dégâts au Centre du Vietnam.

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

À 17 heures le 28 octobre, les inondations avaient submergé 702 hectares de rizières et cultures maraîchères (dont 269 ha à Dà Nang, 31 ha à Quang Ngai et 403 ha à Lâm Dông) ; 129 ha de vergers endommagés à Lâm Dông ; 100.852 habitations inondées (663 à Quang Tri, 35.000 à Huê et 65.097 à Da Nang) ; 10 maisons effondrées à Dà Nang et 54 autres endommagées (44 à Dà Nang, 9 à Quang Ngai et 1 à Lâm Dông).

Les pluies et inondations ont également provoqué des blocages sur 35 sections de routes nationales en raison d’inondations et d’éboulements, et sur 300 autres points du réseau routier avec un volume d’environ 44.795 m³ de matériaux effondrés. La gare de Van Xa (Huê) a été bouclée et plusieurs trains ont été annulés.

Les intempéries ont fait 5 morts (3 à Dà Nang, 1 à Lâm Dông, 1 à Huê), 4 disparus (1 à Huê et 3 à Dà Nang) et 8 blessés (Dà Nang).

Les autorités locales ont installé des panneaux d’avertissement et interdit la circulation dans les zones fortement inondées, tout en poursuivant le recensement des dégâts et la mise en œuvre des premières mesures de secours.

Le volume total restant des trois grands réservoirs — Ta Trach, Cua Dat et Ngan Trui — dépasse actuellement 845 millions de m³.

Pour faire face aux conséquences des inondations, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé aux villes et provinces de Quang Tri, Huê, Dà Nang et Quang Ngai de mettre en œuvre strictement la dépêche officielle n°203/CD-TTg du 27 octobre du Premier ministre sur la réponse d’urgence et la réparation des dégâts liés aux fortes pluies et inondations dans le Centre du pays.

Les provinces ont été invitées à identifier les zones à haut risque de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations profondes, à avertir les populations et à renforcer la protection des digues et barrages conformément aux niveaux d’alerte.

Les localités doivent fournir rapidement de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et des produits de première nécessité aux habitants touchés.

VNA/CVN