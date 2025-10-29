Assemblée nationale

Salaire de base 2026 : les députés demandent une revalorisation urgente

Le 29 octobre, lors de la séance plénière consacrée au développement socio-économique, plusieurs députés ont appelé à la mise en place d’un mécanisme salarial plus adapté et plus incitatif pour les fonctionnaires et agents publics.

Le député Mai Van Hai (province de Thanh Hoa) a souligné la nécessité d’un régime de rémunération approprié et d’un mécanisme d’évaluation fondé sur les performances, accompagné d’un mécanisme de sélection et de remplacement des agents ne répondant pas aux exigences professionnelles. Il a également constaté que dans certaines communes montagneuses, frontalières et reculées, il manque des cadres possédant des compétences spécialisées approfondies en foncier, construction, comptabilité et technologies de l’information.

Photo : VNA/CVN

Partageant cet avis, le député Duong Van Phuoc (ville de Da Nang) a indiqué que les agents communaux assument une charge de travail deux à trois fois supérieure à celle d’autrefois, sans amélioration correspondante du régime de traitement, ce qui ne permet pas de les motiver ni de les encourager à s’investir durablement dans leur mission.

Le député Tran Quoc Tuan (province de Vinh Long) a, pour sa part, proposé d’augmenter le salaire de base dès le 1ᵉʳ janvier 2026, soulignant que le niveau actuel de 2,34 millions de dôngs par mois, fixé depuis juillet 2024, ne correspond plus au coût de la vie. Il a affirmé qu’"améliorer le niveau de vie des agents, c’est renforcer la qualité de l’appareil administratif".

VNA/CVN