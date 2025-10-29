Hanoï parmi les 20 villes les plus heureuses au monde, selon ses habitants

La capitale Hanoï a été classée parmi les 20 villes les plus heureuses du monde en 2025 selon leurs habitants par le magazine britannique Time Out, devenant ainsi la seule ville vietnamienne à figurer dans ce classement.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Time Out a pris le pouls de la vie urbaine en interrogeant directement plus de 18.000 citadins du monde entier sur la culture, la vie nocturne, la gastronomie, la facilité de se déplacer à pied, le coût de la vie et la qualité de vie, entre autres.

Le bonheur a été mesuré à travers cinq affirmations, évaluant si la ville rend ses habitants heureux, offre des expériences quotidiennes joyeuses ou encore si le sentiment de bonheur y a beaucoup augmenté récemment.

La capitale vietnamienne se classe 17e dans ce top 20, grâce à des critères tels que le sentiment d’appartenance à une communauté de quartier, la présence d’espaces verts, l’accès à l’art et à la culture, la beauté de la ville, la qualité de vie, la gastronomie exceptionnelle et la vie nocturne animée.

Source : Time Ou/CVN

Hanoï est réputée pour bien des choses : "Son magnifique et historique vieux quartier, son histoire mouvementée et le flot incessant de scooters, pour ne citer que quelques exemples", écrit Time Out.

"Un séjour à Hanoï ne saurait être complet sans assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau, déguster une montagne de délicieuses spécialités de rue, savourer un café de spécialité et explorer d’anciens temples", précise l’article.

Hanoï regorge d’attraits, et Time Out propose des conseils pour profiter au maximum de son séjour, notamment la visite du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), et du temple Ngoc Son édifié sur un îlot du lac Hoàn Kiêm, du mausolée du Président Hô Chi Minh et du Théâtre de marionnettes sur l’eau Thang Long.

À l’angle des rues Ta Hiên et Luong Ngoc Quyên, dans le vieux quartier, se trouve l’un des meilleurs endroits pour sortir le soir. Le carrefour de bia hoi (bière pression) est ouvert toute la journée, mais à la nuit tombée, les rues se remplissent rapidement, ont ajouté les médias britanniques.

En tête de liste figure Abou Dhabi (Émirats arabes unis), suivi par Medellín (Colombie) et du Cap (Afrique du Sud). On y retrouve également des villes asiatiques, notamment Mumbai (Inde), Pékin et Shanghai (Chine), Chiang Mai (Thaïlande) et Jakarta (Indonésie).

VNA/CVN