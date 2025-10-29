Catastrophes naturelles

Le chef du Parti adresse une lettre de sympathie aux sinistrés et forces mobilisées

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a adressé le 29 octobre une lettre de sympathie aux habitants sinistrés et aux cadres et soldats engagés dans les opérations de secours, face aux pluies diluviennes prolongées ayant provoqué des inondations et glissements de terrain, coupures de routes et lourds dégâts humains et matériels dans de nombreuses provinces, notamment du Centre.

>> Crues au sommet et pluies diluviennes persistantes au Centre

>> Inondations à Huê : le vice-Premier ministre Trân Hông Hà en mission de terrain

>> Inondations au Centre : des dégâts massifs signalés

Photo : Kha Pham/VNA/CVN

Depuis l’étranger, le secrétaire général a exprimé sa profonde sympathie envers les familles endeuillées et les victimes des intempéries, saluant la mobilisation rapide, la bravoure et le dévouement des autorités locales, des forces de sécurité, de l’armée, des secouristes, des organisations sociales et des citoyens.

Selon lui, ces gestes incarnent la solidarité et la résilience propres au peuple vietnamien.

Il a appelé les comités du Parti, les autorités et les organisations de masse, notamment ceux dans les provinces de Hà Tinh à Quang Ngai, à placer la sauvegarde des vies humaines au-dessus de tout, en évacuant sans délai les populations exposées aux crues et glissements de terrain, en assurant vivres, abris sûrs, eau potable et soins pour les groupes vulnérables.

Le dirigeant a également demandé aux forces locales de rétablir rapidement les infrastructures essentielles et aux ministères concernés d’apporter un soutien concret et efficace sur le terrain.

Il a affirmé sa confiance dans la capacité du pays à surmonter les épreuves, à rétablir la vie quotidienne des populations et à reconstruire les zones sinistrées grâce à la solidarité nationale.

VNA/CVN