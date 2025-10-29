Inondations

Aide d’urgence aux provinces sinistrées dans le Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision n°2400 approuvant un plan d'aide d'urgence de 350 milliards de dôngs (13,2 millions de dollars) destiné à soutenir la ville de Huê et les provinces centrales de Quang Tri et Quang Ngai dans leur reconstruction après les graves inondations provoquées par les fortes pluies récentes.

Photo : Pham Cuong/VNA/CVN

Ces fonds, prélevés sur la réserve budgétaire centrale de 2025, permettront aux collectivités locales de répondre à leurs besoins urgents et de rétablir leurs moyens de subsistance, selon le ministère des Finances. Huê recevra 150 milliards de dôngs, tandis que Quang Tri et Quang Ngai recevront chacune 100 milliards de dôngs, conformément à la proposition du ministère des Finances soumise le 29 octobre.

Le ministère des Finances supervisera la mise en œuvre, l'exactitude des données et le respect des dispositions légales. Les comités populaires provinciaux et municipaux devront garantir une utilisation transparente et légale des fonds, prévenir tout détournement et rendre compte des dépenses au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'aux autres organismes compétents.

Du 22 au 28 octobre, des pluies torrentielles se sont abattues sur le centre du Vietnam, de Quang Tri à Quang Ngai, sous l'effet combiné de la tempête tropicale Fengshen, d'air froid et de vents d'est d'altitude.

Photo : VNA/CVN

Les cumuls de précipitations ont atteint des niveaux extrêmes : Huê a enregistré entre 800 et 1.500 mm, et Bach Ma un record de 4.340 mm. Dà Nang a reçu entre 600 et 900 mm, Quang Ngai entre 400 et 600 mm, et Quang Tri entre 300 et 500 mm. Certaines localités, dont La To (1.360 mm), Khe Tre (1.904 mm) et Nam Dông (1.569 mm), ont également connu des précipitations exceptionnelles.

Le 27 octobre, Huê a enregistré des précipitations journalières historiques : Khe Tre a reçu 1.176 mm, Huong Son 1.086 mm et le sommet de Bach Ma 1.740 mm, soit le cumul le plus élevé jamais observé en une seule journée au Vietnam. Ces pluies torrentielles ont provoqué d’importantes inondations dans 32 des 40 communes de Hu, touchant 35.000 foyers, tandis que Dà Nang a recensé plus de 75.000 foyers inondés. Le niveau des rivières dans les deux villes a dépassé le seuil d'alerte 3.

Le ministère des Finances a ordonné au Département des réserves d'État de débloquer des vivres et du matériel de secours à destination de la ville de Huê, provenant des stocks nationaux. Ce matériel comprend 300 tonnes de riz, un hors-bord DT3, 20 tentes de secours légères, 5.000 bouées de sauvetage, 5.000 gilets de sauvetage, 300 radeaux pneumatiques et deux groupes électrogènes.

Au matin du 29 octobre, les inondations dans le centre du Vietnam avaient fait neuf morts et cinq disparus, selon le Comité directeur national de la protection civile. Parmi les victimes, on dénombre six morts et quatre disparus à Dà Nang, un mort et un disparu à Huê, et deux morts à Quang Ngai.

