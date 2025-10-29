Vietnam - Laos - Cambodge : valoriser l’esprit d’harmonie bouddhique

Du 27 au 29 octobre, le ministère cambodgien des Cultes et des Religions a organisé à Phnom Penh le 3ᵉ Sommet bouddhique Cambodge - Laos - Vietnam, placé sous le thème "Harmonie du bouddhisme pour la paix et le développement durable".

La cérémonie d'ouverture, présidée par Samdech Men Sam An, conseillère suprême du roi du Cambodge, a réuni plus de 200 délégués, dont des responsables religieux, des dignitaires bouddhistes de ces trois pays et des représentants diplomatiques. La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nguyên Hai Trung.

Dans son discours d'ouverture, Samdech Men Sam An a souligné que le Cambodge, le Vietnam et le Laos entretiennent des liens d'amitié traditionnels de longue date. Selon elle, l'esprit de compassion, de tolérance et d'altruisme du bouddhisme imprègne profondément la vie quotidienne, favorisant l'harmonie entre les peuples et une société paisible. Le bouddhisme, source de force intérieure et de non-violence, contribue également à renforcer l'unité nationale, le patriotisme et la coopération au service de la paix et de la prospérité communes.

Le vice-ministre Nguyên Hai Trung a salué le thème du sommet, rappelant que, face aux conflits et aux crises actuelles, l'harmonie, la paix et la durabilité restent des aspirations communes. Selon lui, le Vietnam met en œuvre avec constance une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement ainsi que de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, en se positionnant comme un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Dans cet esprit, le Vietnam accorde une grande importance à la

coopération religieuse, notamment à la coopération bouddhique, considérée comme un canal essentiel de diplomatie populaire.

Le sommet s'est conclu par la signature d'une Déclaration commune, engageant les trois pays à promouvoir la préservation du patrimoine bouddhique, la coopération régionale, la paix, le développement durable et l'éducation des jeunes. Le 4ᵉ Sommet bouddhique Cambodge - Laos -Vietnam se tiendra au Laos en 2027.

