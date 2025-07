Transition énergétique : le Vietnam généralisera l'essence E10 dès 2026

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations de Trân Minh, directeur adjoint de l'Agence pour l'innovation et la transition verte, la demande nationale en éthanol-carburant atteindra entre 1 et 1,5 million de mètres cubes par an, tandis que la capacité de production nationale plafonne actuellement à 450.000 m³, soit seulement 40% des besoins. Pour combler ce déficit, le pays devra recourir à des importations, notamment en provenance des marchés comme les États-Unis ou l'Argentine. Cette situation impose la nécessité urgente de remettre en service les usines d’éthanol nationales, notamment celles de Dung Quât, Dông Nai et Quang Nam.

Pour anticiper cette échéance, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a dévoilé une feuille de route comprenant la mise à jour du cadre réglementaire, la création d'incitations fiscales pour les entreprises et les consommateurs, le développement des infrastructures de mélange et de distribution, la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières locales comme le manioc, le maïs ou la canne à sucre, ainsi qu'une vaste campagne de communication nationale.

Avec 214 dépôts de carburant, les principales entreprises pétrolières, telles que Petrolimex, PVOIL, Sai Gon Petro ainsi que les raffineries de Binh Son et Nghi Son sont prêts à disposer des capacités de mélange, de stockage et de distribution nécessaires sur tout le territoire dès début 2026.

Sur le plan technique et logistique, les experts confirment que la majorité des véhicules récents circulant au Vietnam sont compatibles avec l'essence E10. Une vigilance est toutefois recommandée pour les modèles produits avant l'an 2000, dont certains composants pourraient être sensibles à la corrosion.

Le Vietnam dispose désormais des conditions nécessaires pour déployer l'E10 à l'échelle nationale. Cette transition permettra au Vietnam non seulement de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés, mais également contribuant à la protection de l'environnement, à la promotion de l'économie circulaire et à l'affirmation des engagements internationaux du Vietnam, notamment ceux pris lors de la COP26.

VNA/CVN