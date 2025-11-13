FTSE Russell clarifie la feuille de route du Vietnam sur son reclassement pour 2026

FTSE Russell a dévoilé son plan visant à reclasser le Vietnam de la catégorie "marché frontière" à celle de "marché émergent secondaire" au sein de l’indice FTSE Global Equity Index Series (GEIS) et des indices associés, à compter de la révision semestrielle de septembre 2026, sous réserve d’une évaluation intermédiaire en mars 2026.

Ce reclassement sera mis en œuvre en plusieurs étapes. Le retrait de l’indice FTSE Frontier Index Series interviendra en une seule étape lors de la révision annuelle de cet indice en septembre 2026, tandis que son intégration à l’indice FTSE Global Equity Index Series (GEIS) débutera lors de la révision semestrielle de septembre 2026, sous réserve d’une évaluation intermédiaire en mars 2026.

FTSE Russell a également noté que l’évaluation intermédiaire de mars 2026 permettra de déterminer si des progrès suffisants ont été réalisés pour faciliter l’accès aux courtiers mondiaux, ce qui est un élément essentiel pour soutenir une réplication efficace des indices.

Le modèle d’accès aux courtiers internationaux offre aux investisseurs institutionnels étrangers la possibilité de recourir à des courtiers internationaux comme contreparties. Cette initiative vise à harmoniser les pratiques de marché vietnamiennes avec les normes internationales, à réduire le risque de contrepartie et à renforcer la confiance des investisseurs grâce à des relations établies avec des intermédiaires de confiance.

L’intégration du Vietnam à l’indice FTSE GEIS devrait se faire en plusieurs étapes. Les modalités de cette mise en œuvre progressive seront communiquées dans l’annonce de mars 2026, après consultation des comités consultatifs de FTSE Russell et des acteurs du marché, et ratification finale par le Conseil de gouvernance des indices FTSE Russell.

Par ailleurs, FTSE publie également une liste indicative des titres vietnamiens répondant aux critères d’éligibilité de l’indice FTSE Global All Cap, sur la base des données de clôture du 31 décembre 2024.

La liste définitive des titres vietnamiens éligibles à l’inclusion dans l’indice sera publiée avant la révision semestrielle du FTSE GEIS, prévue en septembre 2026.

D’après cette liste, les actions de nombreuses sociétés répondent aux critères d’éligibilité. Parmi elles, quatre sont classées comme grandes capitalisations (HPG, VCB, VIC et VHM) ; trois comme moyennes capitalisations (MSN, SAB et VNM) ; et les autres comme petites capitalisations (DXG, FPT, KDC et KBC, par exemple).

FTSE Russell indique également la pondération projetée des titres vietnamiens (cotés au quatrième trimestre) au sein des indices FTSE, sur la base des données de clôture du 31 octobre. Plus précisément, le Vietnam représentera 0,04 % de l’indice FTSE Global All Cap, 0,02% de l’indice FTSE All-World, 0,34% de l’indice FTSE Emerging All Cap et 0,22% de l’indice FTSE Emerging.

À compter de la révision semestrielle FTSE GEIS de septembre 2026, les titres vietnamiens seront examinés dans le cadre de la région FTSE Asie-Pacifique hors Japon et hors Chine.

