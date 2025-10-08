Bourse : FTSE Russell hisse le Vietnam parmi les marchés émergents

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a officiellement annoncé le relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, avec une entrée en vigueur prévue le 21 septembre 2026.

Selon David Sol, directeur mondial des politiques chez FTSE Russell, cette décision reflète les améliorations significatives apportées aux infrastructures du marché vietnamien.

FTSE Russell estime que cette reclassification pourrait attirer jusqu’à 6 milliards de dollars de capitaux étrangers supplémentaires vers le Vietnam.

L’indice VN-Index a progressé de 33% cette année, atteignant un niveau record grâce à une forte croissance économique et aux attentes liées à cette revalorisation.

Pour atteindre ce jalon, le Vietnam a mis en œuvre plusieurs réformes majeures, notamment la suppression de la limite de participation étrangère, l’abolition de l’obligation de dépôt préalable pour les investisseurs étrangers, ainsi que la mise en service du système de transaction KRX, une plateforme informatique conçue pour moderniser et standardiser les opérations boursières du Vietnam.

Le gouvernement vietnamien vise également à obtenir le statut de marché émergent selon le classement de MSCI d’ici 2030 - un objectif considéré comme plus important et susceptible d’attirer davantage de capitaux internationaux.

Selon la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam, cette reclassification marque le début d’une nouvelle phase de développement, nécessitant des réformes plus profondes et plus étendues pour atteindre les objectifs à long terme.

La Commission s’est engagée à poursuivre la mise en œuvre de solutions globales afin de faciliter l’accès des investisseurs nationaux et étrangers au marché, tout en perfectionnant le cadre juridique, modernisant et numérisant les infrastructures, dans le but de rendre le marché boursier vietnamien plus transparent, efficace et mieux intégré au système financier mondial.

