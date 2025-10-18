La Bourse vietnamienne promue marché émergent secondaire par FTSE Russell

Le Vietnam a été reconnu le 8 octobre comme un marché boursier émergent secondaire par le fournisseur d'indices financiers britannique FTSE Russell. Cette distinction contribuera à stimuler les investissements étrangers dans la Bourse vietnamienne.

>> Le Vietnam consolide sa place sur la carte financière mondiale après le relèvement du classement de son marché boursier

>> Le relèvement du classement du marché boursier vietnamien vu positivement par les médias et experts britanniques

>> Le Vietnam à l'aube d'un afflux majeur de capitaux étrangers

Le statut de marché émergent est “une étape importante marquant le fort développement de la Bourse vietnamienne”, a réagi la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), qui s’est engagée à “créer les conditions optimales pour que les investisseurs nationaux et étrangers puissent accéder au marché domestique, tout en favorisant une intégration plus profonde dans le marché financier mondial”.

Photo : VNA/CVN

“FTSE Russell reconnaît les progrès réalisés par les autorités vietnamiennes dans l’évolution de leur marché et la mise en place d’un processus formel pour traiter les transactions”, a déclaré le fournisseur d’indices dans un communiqué. Le Vietnam remplit, selon lui, “tous les critères du statut de marché émergent secondaire”. Cette catégorie inclut notamment la Chine et l’Inde. FTSE Russell a ajouté que le Vietnam avait procédé à des réformes radicales, notamment en supprimant certaines limites de participation étrangère dans les sociétés cotées.

Améliorations significatives

Le relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, entrera en vigueur le 21 septembre 2026. Selon David Sol, directeur mondial des politiques chez FTSE Russell, cette décision reflète les améliorations significatives apportées aux infrastructures du marché vietnamien.

FTSE Russell estime que cette reclassification pourrait attirer jusqu’à 6 milliards de dollars de capitaux étrangers supplémentaires vers le Vietnam. L’indice VN-Index a progressé de 33% cette année, atteignant un niveau record grâce à une forte croissance économique et aux attentes liées à cette revalorisation.

Pour atteindre ce jalon, le Vietnam a mis en œuvre plusieurs réformes majeures, notamment la suppression de la limite de participation étrangère, l’abolition de l’obligation de dépôt préalable pour les investisseurs étrangers, ainsi que la mise en service du système de transaction KRX, une plateforme informatique conçue pour moderniser et standardiser les opérations boursières du Vietnam. Le gouvernement vise également à obtenir le statut de marché émergent selon le classement de MSCI d’ici 2030 - un objectif considéré comme plus important et susceptible d’attirer davantage de capitaux internationaux.

Un tournant pour le marché des capitaux

Selon la Commission d’État des valeurs mobilières, cette reclassification marque le début d’une nouvelle phase de développement, nécessitant des réformes plus profondes et plus étendues pour atteindre les objectifs à long terme. La commission s’est engagée à poursuivre la mise en œuvre de solutions globales afin de faciliter l’accès des investisseurs nationaux et étrangers au marché, tout en perfectionnant le cadre juridique, modernisant et numérisant les infrastructures, dans le but de rendre le marché boursier vietnamien plus transparent, efficace et mieux intégré au système financier mondial.

La décision de FTSE Russell de relever le classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, a suscité un vif intérêt auprès du public et des experts financiers internationaux.

La plupart des grands médias ont considéré cet événement comme une étape importante pour l’économie et le marché financier vietnamiens. Le Financial Times

a souligné que c’est la première fois que le pays est promu au rang de marché émergent secondaire par un fournisseur d’indices, une initiative “qui pourrait attirer des milliards de dollars d’investissements sur le marché boursier vietnamien”.

Selon Bloomberg, le Vietnam a obtenu une promotion tant attendue, un changement qui pourrait débloquer des milliards de dollars de nouveaux capitaux pour le marché financier. Hebe Chen, spécialiste chez Vantage Markets à Melbourne, a déclaré sur Bloomberg : “Le reclassement du Vietnam au statut de marché émergent secondaire par FTSE Russell marque un tournant pour le marché des capitaux et l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est”. L’un des points clés soulignés par tous les médias est le potentiel d’attraction des investissements étrangers. Les estimations varient, mais toutes affichent des perspectives très positives.

Nikkei Asia et Bloomberg ont cité des estimations de HSBC, selon lesquelles l’inclusion dans les indices internationaux pourrait attirer 3,4 milliards de dollars de fonds actifs et 10,4 milliards de fonds passifs. De son côté, l’agence de presse Reuters a rapporté que les analystes estiment que les entrées de capitaux pourraient se situer entre 3,5 et 5 milliards de dollars. Outre ces évaluations positives, la presse internationale a également souligné les défis et les points de vigilance pour le Vietnam. Le relèvement du classement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell est sans doute perçu à l’échelle internationale comme une reconnaissance méritée des efforts de réforme économique et financière du pays. Bien que des défis subsistent, ce signal fort ouvre un nouveau chapitre pour le marché des capitaux vietnamien, en attirant davantage d’attention et de flux d’investissements internationaux.

Thê Linh/CVN



