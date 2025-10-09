Le relèvement du classement du marché boursier vietnamien vu positivement par les médias et experts britanniques

À la suite de l’annonce officielle par FTSE Russell du relèvement du classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, les médias et universitaires britanniques ont unanimement salué, le 8 octobre, cette décision, la qualifiant de "significative " et " historique ".

Photo : Minh Hop/VNA/CVN

Le Financial Times a rapporté qu’il s’agissait de la première fois que le Vietnam était promu au rang de marché émergent par un fournisseur mondial d’indices. Cette décision devrait attirer des milliards de dollars d’investissements étrangers vers le marché boursier vietnamien. En intégrant le Vietnam à la catégorie des marchés émergents secondaires - aux côtés de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie - FTSE Russell a souligné les progrès notables du pays en matière de règlement des transactions et de modernisation des infrastructures de marché.

Le journal note que cette reclassification intervient à un moment stratégique, alors que le Vietnam s’impose comme un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales. Citant Wanming Du, directrice des politiques d’indices pour l’Asie-Pacifique chez FTSE Russell, Financial Times indique que cette reclassification constitue un changement structurel positif pour le marché des capitaux vietnamien, favorisant une ouverture accrue, une meilleure liquidité et une participation institutionnelle renforcée.

Bill Hayton, chercheur au sein du programme Asie de Chatham House, estime également que cette évolution est significative pour le Vietnam, représentant une avancée vers la reconnaissance du pays en tant qu’économie intégrée au système international.

Selon le Financial Times, le Vietnam a été placé sur la liste de surveillance de FTSE Russell dès 2018. Depuis, le pays a multiplié les réformes pour satisfaire les critères requis, notamment en assouplissant les réglementations d'accès et en levant certaines limites de participation pour les investisseurs étrangers.

Cette dynamique porte ses fruits : malgré les ventes massives qui ont suivi l'imposition de droits de douane par l'ancien président américain Donald Trump, l’indice boursier de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 35% depuis le début de l’année, le plaçant parmi les marchés les plus performants d’Asie. L’indice a d'ailleurs encore gagné 1,7% lors de la séance du 8 octobre, juste après l’annonce de la reclassification.

Ruchir Desai, gestionnaire de portefeuille chez Asia Frontier Capital, a salué les efforts concrets du Vietnam pour réformer son économie, soutenir le secteur privé et accroître les investissements dans les infrastructures et l’économie nationale.

Le professeur associé Hô Quôc Tuân, de l’Université de Bristol (Royaume-Uni), estime que cette première inclusion du Vietnam dans la catégorie des marchés émergents secondaires par FTSE Russell - aux côtés de pays comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et les Philippines - marque une étape historique pour le marché boursier vietnamien.

Il souligne que la reconnaissance par FTSE Russell du fait que le Vietnam "satisfait à tous les critères de la classification des marchés émergents secondaires selon le cadre de classification des marchés boursiers nationaux" constitue un élément déterminant.

Il précise que la reclassification ne prendra effet qu'à partir du 21 septembre 2026, et ce, sous réserve d'une réévaluation provisoire en mars 2026. Cette étape cruciale visera à déterminer si le Vietnam a réalisé des "progrès suffisants" dans l'ouverture de son marché aux courtiers internationaux, sans exiger un respect intégral des critères à cette date.

Selon lui, cette reclassification ne constitue que la première étape d’un long processus. Bien qu’elle puisse avoir un effet psychologique positif et contribuer à atténuer les sorties nettes de capitaux étrangers (estimées à 107.000 milliards de dôngs, soit environ 3,9 milliards de dollars depuis le début de l’année), l’évolution du marché boursier vietnamien dépendra avant tout des flux financiers domestiques.

VNA/CVN