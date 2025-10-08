Le Vietnam consolide sa place sur la carte financière mondiale après le relèvement du classement de son marché boursier

La décision officielle du fournisseur d'indices FTSE Russell de relever le classement du Vietnam, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, a suscité un vif intérêt auprès du public et des experts financiers internationaux.

La plupart des grands médias ont considéré cet événement comme une étape importante pour l'économie et le marché financier vietnamiens. Le Financial Times a souligné que c'est la première fois que le Vietnam est promu au rang de marché émergent secondaire par un fournisseur d'indices, une initiative "qui pourrait attirer des milliards de dollars d'investissements sur le marché boursier vietnamien".

Le journal a cité Bill Hayton, membre du programme Asie de Chatham House, qui a déclaré que cette promotion était "très importante pour le Vietnam" et représentait une étape supplémentaire vers la reconnaissance du pays comme une économie fonctionnant selon les normes et pratiques internationales.

De même, le journal japonais Nikkei Asia a souligné que ce changement devrait générer des milliards de dollars pour le marché boursier, les investisseurs internationaux intégrant le Vietnam à leurs portefeuilles. La publication a cité Gary Harron, responsable des services de valeurs mobilières chez HSBC Vietnam : "Pour le Vietnam, la suppression de l'étiquette de +marché frontière+ pourrait profondément redéfinir le comportement et la confiance des investisseurs, modifier la trajectoire du développement économique à long terme et réduire la dépendance à l'égard d'un partenaire commercial particulier".

Un tournant pour le marché des capitaux

Selon Bloomberg, le Vietnam a "obtenu une promotion tant attendue", un changement "qui pourrait débloquer des milliards de dollars de nouveaux capitaux pour le marché financier".

Hebe Chen, spécialiste chez Vantage Markets à Melbourne, a déclaré sur Bloomberg : "Le reclassement du Vietnam au statut de marché émergent secondaire par FTSE Russell marque un tournant pour le marché des capitaux et l'économie à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est".

L'un des points clés soulignés par tous les médias est le potentiel d'attraction des investissements étrangers. Les estimations varient, mais toutes affichent des perspectives très positives.

Le Financial Times a cité Nguyên Thùy Anh, directrice et spécialiste de portefeuille chez Dragon Capital, selon laquelle cette promotion pourrait attirer "des dizaines de milliards de dollars d'investissements actifs et environ 500 millions de dollars d'entrées passives". Le quotidien britannique a également mentionné un rapport de la Banque mondiale publié l'an dernier, estimant que les promotions par le Morgan Stanley Capital International (MSCI) et le FTSE Russell pourraient engendrer un afflux net de capitaux de 25 milliards de dollars d'ici 2030, à condition que les réformes se poursuivent et que le contexte mondial de l'investissement demeure favorable.

Nikkei Asia et Bloomberg ont cité des estimations de HSBC, selon lesquelles l'inclusion dans les indices internationaux pourrait attirer 3,4 milliards de dollars de fonds actifs et 10,4 milliards de dollars de fonds passifs. De son côté, l'agence de presse Reuters a rapporté que les analystes estiment que les entrées de capitaux pourraient se situer entre 3,5 et 5 milliards de dollars.

Les médias internationaux ont unanimement salué les efforts de réforme continus du gouvernement vietnamien et de ses organes de régulation, considérés comme une condition préalable à la reclassification du marché.

Le Financial Times a rapporté qu'en décidant de la promotion, FTSE Russell a reconnu les progrès remarquables du Vietnam dans son système de paiements et de transactions. Le Nikkei Asia a noté que le Vietnam a rempli les deux derniers critères de reclassification : permettre aux investisseurs étrangers d'acheter des actions sans marge préalable et créer un système de gestion des transactions échouées.

Par ailleurs, le Financial Times et Bloomberg ont souligné que le Vietnam a adopté l'infrastructure de la Bourse sud-coréenne (KRX), une mise à niveau technologique que Bloomberg a considéré comme "essentielle au renforcement de la transparence et des infrastructures du marché".

David Sol, directeur de la politique mondiale du FTSE Russell, a déclaré que la reclassification du Vietnam a reflété la mise en œuvre d'améliorations significatives des infrastructures du marché vietnamien.

Outre ces évaluations positives, la presse internationale a également souligné les défis et les points de vigilance pour le Vietnam.

Le relèvement du classement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell est sans doute perçu à l'échelle internationale comme une reconnaissance méritée des efforts de réforme économique et financière du pays. Bien que des défis subsistent, ce signal fort ouvre un nouveau chapitre pour le marché des capitaux vietnamien, en attirant davantage d'attention et de flux d'investissements internationaux.

