Entretien téléphonique entre les MAE pakistanais et iranien sur la situation régionale

Le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie du Pakistan Mohammad Ishaq Dar s'est entretenu par téléphone le 3 mai au soir avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, pour discuter principalement de l'évolution de la situation régionale et des efforts en faveur de la paix, a indiqué le 4 mai le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

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Dans un communiqué, le ministère a précisé que la discussion a porté sur les récents développements dans la région et sur le rôle du Pakistan dans la facilitation du dialogue et l'apaisement des tensions par la voie diplomatique. Au cours de cette conversation, M. Araghchi a salué le rôle constructif du Pakistan et ses efforts sincères de médiation entre les parties concernées, reconnaissant l'engagement d'Islamabad en faveur d'une désescalade, selon le communiqué. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement continu de son pays à favoriser un engagement constructif, soulignant que le dialogue et la diplomatie restent la seule voie viable pour résoudre pacifiquement les différends et garantir la stabilité régionale à long terme. Les deux parties ont également souligné l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques pour relever les défis actuels et instaurer une paix durable dans la région comme au-delà.

Xinhua/VNA/CVN