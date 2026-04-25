Pakistan - Iran : les MAE discutent de la situation régionale et des efforts diplomatiques

|Photo : IRNA/VNA/CVN
Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur la situation régionale actuelle, notamment sur le cessez-le-feu et les efforts déployés par Islamabad dans le cadre de l'engagement entre les États-Unis et l'Iran.
D'après le communiqué, M. Araghchi a salué le rôle constant et constructif joué par le Pakistan pour faciliter les efforts diplomatiques.
Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit au sujet de l'évolution de la situation.
Xinhua/VNA/CVN