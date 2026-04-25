Pakistan - Iran : les MAE discutent de la situation régionale et des efforts diplomatiques

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, s'est entretenu vendredi 24 avril par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, soulignant l'importance d'un dialogue et d'un engagement soutenus pour régler les questions en suspens, afin de promouvoir au plus vite la paix et la stabilité régionales.

Photo : IRNA/VNA/CVN

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur la situation régionale actuelle, notamment sur le cessez-le-feu et les efforts déployés par Islamabad dans le cadre de l'engagement entre les États-Unis et l'Iran.

D'après le communiqué, M. Araghchi a salué le rôle constant et constructif joué par le Pakistan pour faciliter les efforts diplomatiques.

Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit au sujet de l'évolution de la situation.

Xinhua/VNA/CVN