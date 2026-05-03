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Philippines : évacuation de milliers de personnes après l’éruption du volcan Mayon

Des milliers de Philippins ont été évacués des zones situées au sud de la capitale Manille après l’éruption du volcan Mayon.

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Les autorités ont également recommandé à la population de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse dans un rayon de 6 km autour du cratère. Le ministère philippin de la Protection sociale et du Développement a indiqué que près de 1.500 familles sont actuellement hébergées dans des centres d’évacuation. D’épaisses retombées de cendres volcaniques recouvrent plusieurs localités de la province d’Albay depuis le 2 mai, perturbant la circulation. Le volcan Mayon est l’un des plus actifs d’Asie du Sud-Est, réputé pour sa forme conique presque parfaite, qui attire chaque année de nombreux touristes.

VNA/CVN

#Philippines #éruption du volcan Mayon

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