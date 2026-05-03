Philippines : évacuation de milliers de personnes après l’éruption du volcan Mayon

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Les autorités ont également recommandé à la population de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse dans un rayon de 6 km autour du cratère. Le ministère philippin de la Protection sociale et du Développement a indiqué que près de 1.500 familles sont actuellement hébergées dans des centres d’évacuation. D’épaisses retombées de cendres volcaniques recouvrent plusieurs localités de la province d’Albay depuis le 2 mai, perturbant la circulation. Le volcan Mayon est l’un des plus actifs d’Asie du Sud-Est, réputé pour sa forme conique presque parfaite, qui attire chaque année de nombreux touristes.

VNA/CVN