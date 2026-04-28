Le secrétaire général de l'ONU appelle à la réouverture du détroit d'Ormuz

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"Les droits et libertés de navigation dans le détroit d'Ormuz doivent être respectés... Ces principes doivent être appliqués pleinement et sans délai", a-t-il déclaré lors d'un débat public du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité et la protection des voies navigables dans le domaine maritime. "J'en appelle aux parties concernées : ouvrez le détroit, laissez passer les navires, pas de péage, pas de discrimination, que le commerce reprenne, que l'économie mondiale puisse respirer", a affirmé M. Guterres.

Xinhua/VNA/CVN