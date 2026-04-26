Le Premier ministre Pakistan a une conversation téléphonique avec le président iranien

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, a eu samedi 25 avril une conversation téléphonique avec Massoud Pezeshkian, le président iranien, réaffirmant à cette occasion le ferme engagement du Pakistan en faveur de la paix et de la sécurité régionales, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de leur conversation, les deux dirigeants ont échangé des points de vue détaillés sur la situation régionale actuelle et les efforts en cours pour promouvoir la paix et la stabilité, ajoute le communiqué.

Selon le communiqué, M. Sharif a assuré que le Pakistan poursuivra ses efforts pour favoriser la paix et la sécurité régionales.

Il a également salué la participation d'une délégation iranienne de haut niveau aux pourparlers qui ont eu lieu à Islamabad les 11 et 12 avril, de même que la décision de l'Iran d'envoyer une autre délégation conduite par Seyed Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a participé à des réunions importantes dans la capitale pakistanaise plus tôt dans la journée.

De son côté, M. Pezeshkian a exprimé sa gratitude pour les contributions du Pakistan aux efforts de paix en cours, a ajouté le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN